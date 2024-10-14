https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/izlanda---turkiye-maci-ertelenecek-mi-tff-milli-takimlar-sorumlusundan-aciklama-1089208970.html

İzlanda - Türkiye maçı ertelenecek mi? TFF Milli Takımlar Sorumlusu'ndan açıklama

İzlanda - Türkiye maçı ertelenecek mi? TFF Milli Takımlar Sorumlusu'ndan açıklama

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'ya konuk olacağı maç saatinde zeminde don ihtimalini göz önünde bulunduran UEFA'nın maçı erteleyebileceği iddiaları gündeme... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T14:18+0300

2024-10-14T14:18+0300

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spor

izlanda

izlanda milli futbol takımı

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

maç

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.İzlanda-Türkiye maçı ertelendi mi?İzlanda ile Türkiye maçının oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nın maç saatinde don tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öne sürüldü. İzlanda basınındaki haberlerde UEFA yetkilililerinin dün öğleden sonra İzlanda Futbol Federasyonu ve saha personeliyle toplantı gerçekleştirdiği aktarıldı. Toplantı sırasında bir karar verilmediği ancak ertelemeyle ilgili bu akşam tekrar bir inceleme yapılacağı ve nihai kararı UEFA'nın alacağı iddia edildi.İzlanda-Türkiye maçı günü değişti mi?Ceyhun Kazancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saha zemini buz tutmuş durumda. Maçın ertelenme ihtimali yüzde 51. Eş güdüm toplantısı yapıldı. Maçın yarına ertelenme ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın hakemi TSİ 17.00'de saha zeminini inceleyecek ve karşılaşmayla ilgili son kararını verecek" ifadelerini kullandı.İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?İzlanda ile Türkiye arasındaki karşılaşma ertelenmezse bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/izlanda-turkiye-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-izlanda-turkiye-milli-mac-ne-zaman-sifresiz-mi-ilk-11-1089191288.html

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