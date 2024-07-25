https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/belediye-yere-cop-atanlarin-fotografini-cekti-sergiye-bekleriz-1086197135.html

Belediye, yere çöp atanların fotoğrafını çekti: 'Sergiye bekleriz'

Belediye, yere çöp atanların fotoğrafını çekti: 'Sergiye bekleriz'

Sputnik Türkiye

Rize'nin Fındıklı ilçesinde yere çöp atanların fotoğrafları çekildi. Çevreyi kirletenlerin fotoğraflarından oluşan serginin tarihini ise belediye duyuracak. 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T14:36+0300

2024-07-25T14:36+0300

2024-07-25T14:36+0300

yaşam

belediye

çöp

sergi

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Rize'nin fındıklı ilçesinde çevre temizliğine dikkat çekmek için farklı bir uygulama hayata geçirildi.Çöp kovası olmasına rağmen çöplerini yere atan kent sakinlerinin kameralarla belirlendiğini söyleyen Fındıklı Belediyesi, çöp atma anına dair fotoğrafların çekildiğini ifade etti.Çekilen fotoğraflarla bir sergi oluşturacaklarını dile getiren belediye, sosyal medya hesabından parkta yapılacak serginin duyurusunu da yaptı.Daha önce de yapıldıBelediye daha önce de bu tür olaylarla karşılaştıklarını ve "Sanalt Geçit olarak düşündüğümüz alt geçitlerimizde utanç sergisi açalım istemezdik…" diyerek eserlere zarar verenlerin fotoğraflarının yayınlandığı bir sergi açtıklarını da belirtti.

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Sputnik Türkiye

belediye, çöp, sergi