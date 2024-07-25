Belediye, yere çöp atanların fotoğrafını çekti: 'Sergiye bekleriz'
© FotoğrafBelediye yere çöp atanların fotoğrafını çekti: 'Sergiye bekleriz'
© Fotoğraf
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Rize'nin Fındıklı ilçesinde yere çöp atanların fotoğrafları çekildi. Çevreyi kirletenlerin fotoğraflarından oluşan serginin tarihini ise belediye duyuracak.
Rize'nin fındıklı ilçesinde çevre temizliğine dikkat çekmek için farklı bir uygulama hayata geçirildi.
Çöp kovası olmasına rağmen çöplerini yere atan kent sakinlerinin kameralarla belirlendiğini söyleyen Fındıklı Belediyesi, çöp atma anına dair fotoğrafların çekildiğini ifade etti.
Çekilen fotoğraflarla bir sergi oluşturacaklarını dile getiren belediye, sosyal medya hesabından parkta yapılacak serginin duyurusunu da yaptı.
"Bu görüntüye sebep olan ve kameradan tespit ettiğimiz vatandaşlarımızın fotoğraf sergisi yakında 100. Yıl Atatürk Parkı’nda… "
Bu görüntüye sebep olan ve kameradan tespit ettiğimiz vatandaşlarımızın fotoğraf sergisi yakında 100. Yıl Atatürk Parkı’nda… 🖼️ pic.twitter.com/3CeetEbsIj— Fındıklı Belediyesi (@findiklibel) July 24, 2024
Daha önce de yapıldı
Belediye daha önce de bu tür olaylarla karşılaştıklarını ve "Sanalt Geçit olarak düşündüğümüz alt geçitlerimizde utanç sergisi açalım istemezdik…" diyerek eserlere zarar verenlerin fotoğraflarının yayınlandığı bir sergi açtıklarını da belirtti.
Sanalt Geçit olarak düşündüğümüz alt geçitlerimizde utanç sergisi açalım istemezdik… pic.twitter.com/AnINl8JrHv— Fındıklı Belediyesi (@findiklibel) May 10, 2022