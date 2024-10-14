https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/israil-gazzede-siginmacilarin-kaldigi-okulu-vurdu-18-kisi--hayatini-kaybetti-1089188026.html
İsrail Gazze'de sığınmacıların kaldığı okulu vurdu: 18 kişi hayatını kaybetti
İsrail Gazze'de sığınmacıların kaldığı okulu vurdu: 18 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat mülteci kampında Filistinlilerin kaldığı bir okula saldırı düzenledi. Saldırıda en az 18 Filistinli hayatını... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T00:15+0300
2024-10-14T00:15+0300
2024-10-14T00:23+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
kamp
gazze
okul
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Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampında bir okula düzenlenen İsrail saldırısında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 18 Filistinli yaşamını yitirdi. El Avde Hastanesi'nden bir tıbbi kaynak, İsrail'in okulu hedef alan saldırısı sonucu çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini belirtti.Gazze'de bulunan Şati Mülteci Kampı'nda futbol oynayan çocuklara yönelik İsrail saldırısında 5’i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti.İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin'e yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail bugünkü bir diğer saldırısında futbol oynayan çocuklara hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 5’i çocuk 6 sivil hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/israil-gazzede-futbol-oynayan-cocuklari-hedef-aldi-saldirida-5-cocuk-hayatini-kaybetti-1089185750.html
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israil-filistin, kamp, gazze, okul
İsrail Gazze'de sığınmacıların kaldığı okulu vurdu: 18 kişi hayatını kaybetti
00:15 14.10.2024 (güncellendi: 00:23 14.10.2024)
İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat mülteci kampında Filistinlilerin kaldığı bir okula saldırı düzenledi. Saldırıda en az 18 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampında bir okula düzenlenen İsrail saldırısında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 18 Filistinli yaşamını yitirdi.
El Avde Hastanesi'nden bir tıbbi kaynak, İsrail'in okulu hedef alan saldırısı sonucu çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini belirtti.
Gazze'de bulunan Şati Mülteci Kampı'nda futbol oynayan çocuklara yönelik İsrail saldırısında 5’i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin'e yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail bugünkü bir diğer saldırısında futbol oynayan çocuklara hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 5’i çocuk 6 sivil hayatını kaybetmişti.