https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/israil-gazzede-futbol-oynayan-cocuklari-hedef-aldi-saldirida-5-cocuk-hayatini-kaybetti-1089185750.html
İsrail Gazze’de futbol oynayan çocukları hedef aldı: Saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti
İsrail Gazze’de futbol oynayan çocukları hedef aldı: Saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı’nda futbol oynayan çocuklara yönelik düzenlediği saldırıda 5’i çocuk 6 sivil hayatını... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T21:09+0300
2024-10-13T21:09+0300
2024-10-13T21:09+0300
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Gazze'de bulunan Şati Mülteci Kampı'nda futbol oynayan çocuklara yönelik İsrail saldırısında 5’i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti.İsrail Ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin'e yönelik saldırılarına devam ediyor. Bölgede masum çocuk ve kadınları hedef alan İsrail bugünkü saldırısında futbol oynayan çocuklara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 5’i çocuk 6 sivil hayatını kaybederken yaralılar Baptist Hastanesi’nde (Al Ahli Arab Hastanesi) tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/israil-tanklari-bm-ussune-girdi-1089182382.html
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İsrail Gazze’de futbol oynayan çocukları hedef aldı: Saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı’nda futbol oynayan çocuklara yönelik düzenlediği saldırıda 5’i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda yaralı ise Gazze şehrindeki Baptist Hastanesi’nde (Al Ahli Arab Hastanesi) tedavi altına alındı.
Gazze'de bulunan Şati Mülteci Kampı'nda futbol oynayan çocuklara yönelik İsrail saldırısında 5’i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti.
İsrail Ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin'e yönelik saldırılarına devam ediyor. Bölgede masum çocuk ve kadınları hedef alan İsrail bugünkü saldırısında futbol oynayan çocuklara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 5’i çocuk 6 sivil hayatını kaybederken yaralılar Baptist Hastanesi’nde (Al Ahli Arab Hastanesi) tedavi altına alındı.