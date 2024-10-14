https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-kardes-ulke-azerbaycan-ile-iliskilerimizin-gelismesi-cok-onemli--1089216740.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Kardeş ülke Azerbaycan ile ilişkilerimizin gelişmesi çok önemli
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Kardeş ülke Azerbaycan ile ilişkilerimizin gelişmesi çok önemli
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı. Pezeşkiyan, iki ülkenin kardeşlik bağlarına... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T17:16+0300
2024-10-14T17:16+0300
2024-10-14T17:16+0300
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan ile ilişkilerin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti. İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran’ı ziyaret eden Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev’i kabul etti. Pezeşkiyan, görüşmede iki ülkenin ortak tarih ve kültürel bağlara sahip olduğuna dikkat çekerek, Azerbaycan ile ilişkileri geliştirmeyi çok değerli bulduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı, “Sizler bizim kardeşimizsiniz ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi bizim için son derece önemlidir.” ifadelerini kullandı. Bölgedeki dış güçlerin varlığının bölge ülkelerinin çıkarlarına zarar verdiğini belirten Pezeşkiyan, sorunların ülkeler arasında çözülmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılmasının önemini vurgulayan Pezeşkiyan, “İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirecek her türlü proje ve girişimi desteklemektedir.” dedi. Pezeşkiyan, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne 2022’de düzenlenen saldırının faillerinin yargılandığı davanın hukuki sürecinin titizlikle takip edildiğini de Mustafayev’e iletti. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev ise, ülkesinin İran ile ilişkileri geliştirmeye kararlı olduğunu belirterek, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in temsilcisi olarak, İran ile ekonomi, ticaret, enerji hatları, kültürel bağlar, transit yollar, kara ve demir yolu projeleri, güvenlik ve savunma gibi alanlarda iş birliğini genişletmek istiyoruz.” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/meksikada-5-kisinin-cesedi-ve-kesilmis-baslari-ayri-ayri-torbalanmis-sekilde-bulundu-1089211363.html
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iran, iran devrim muhafızları, iran dışişleri bakanlığı, azerbaycan, mesud pezeşkiyan, iran cumhurbaşkanlığı
iran, iran devrim muhafızları, iran dışişleri bakanlığı, azerbaycan, mesud pezeşkiyan, iran cumhurbaşkanlığı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Kardeş ülke Azerbaycan ile ilişkilerimizin gelişmesi çok önemli
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı. Pezeşkiyan, iki ülkenin kardeşlik bağlarına dayalı ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan ile ilişkilerin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti. İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran’ı ziyaret eden Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev’i kabul etti.
Pezeşkiyan, görüşmede iki ülkenin ortak tarih ve kültürel bağlara sahip olduğuna dikkat çekerek, Azerbaycan ile ilişkileri geliştirmeyi çok değerli bulduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı, “Sizler bizim kardeşimizsiniz ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi bizim için son derece önemlidir.” ifadelerini kullandı.
Bölgedeki dış güçlerin varlığının bölge ülkelerinin çıkarlarına zarar verdiğini belirten Pezeşkiyan, sorunların ülkeler arasında çözülmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılmasının önemini vurgulayan Pezeşkiyan, “İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirecek her türlü proje ve girişimi desteklemektedir.” dedi.
Pezeşkiyan, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne 2022’de düzenlenen saldırının faillerinin yargılandığı davanın hukuki sürecinin titizlikle takip edildiğini de Mustafayev’e iletti.
Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev ise, ülkesinin İran ile ilişkileri geliştirmeye kararlı olduğunu belirterek, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in temsilcisi olarak, İran ile ekonomi, ticaret, enerji hatları, kültürel bağlar, transit yollar, kara ve demir yolu projeleri, güvenlik ve savunma gibi alanlarda iş birliğini genişletmek istiyoruz.” dedi.