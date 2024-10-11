https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/transfer-olacagi-soylenen-icardi-icin-galatasaraydan-aciklama-1089084574.html
Transfer olacağı söylenen Icardi için Galatasaray'dan açıklama
Transfer olacağı söylenen Icardi için Galatasaray'dan açıklama
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin Arjantin'e döneceği iddiaları, son günlerde spor gündemini meşgul etti. Arjantin basınında, Icardi’nin River... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T08:34+0300
2024-10-11T08:34+0300
2024-10-11T08:34+0300
mauro icardi
spor
galatasaray
galatasaray sk
futbol
transfer
wanda nara
osimhen
victor james osimhen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/17/1081021109_0:160:3059:1881_1920x0_80_0_0_2d79bf3569dc68cab76fe8cd2f5c2de9.jpg
Milliyet'e konuşan Hatipoğlu, "Icardi’nin özel hayatındaki olumlu gelişmeler bizi de sevindirir. Ancak ayrılması kesinlikle söz konusu değil" dedi. Hatipoğlu, Icardi’nin Galatasaray’ın hem ligde hem de Avrupa’da hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Icardi bizim için çok değerli bir futbolcu. Ayrılmayı asla düşünmüyor" ifadelerini kullandı.Milli Ara İlaç Gibi GeldiGalatasaray, yoğun maç temposu sonrası verilen milli arayı, takımın hem mental hem de fiziksel olarak toparlanması için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Özellikle sakatlıkları bulunan oyuncuların iyileşmesi ve form düşüklüğü yaşayan isimlerin toparlanması hedefleniyor.Tedavisi nedeniyle Nijerya Milli Takımı'na katılmayan Osimhen’in Florya’da çalışmalarını sürdürdüğü ve milli aranın ardından takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Ayrıca, ülkesine giden ve Wanda Nara ile barışan Mauro Icardi'nin bu gelişmenin performansına olumlu yansıyacağı öngörülüyor.Ziyech ve Diğer Oyuncular da ToparlanıyorSarı-kırmızılı ekipte, milli ara sürecinde Hakim Ziyech'in de fiziksel olarak toparlanması bekleniyor. Ziyech’in yanı sıra diğer oyuncuların da bu dönemde tam olarak hazır hale gelmesi hedefleniyor.Galatasaray, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarı için hazırlıklarını sürdürürken, Icardi ve diğer yıldız oyuncuların performanslarının takıma büyük katkı sağlaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/futbol-efsanesi-ronaldinho-yesil-sahalara-geri-sonuyor-1089082185.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/17/1081021109_170:0:2890:2040_1920x0_80_0_0_500c2c377992dffa3de33689ccea4116.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, futbol, transfer, wanda nara, osimhen, victor james osimhen
mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, futbol, transfer, wanda nara, osimhen, victor james osimhen
Transfer olacağı söylenen Icardi için Galatasaray'dan açıklama
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin Arjantin'e döneceği iddiaları, son günlerde spor gündemini meşgul etti. Arjantin basınında, Icardi’nin River Plate ile anlaştığı ve ülkesine geri dönebileceği öne sürüldü. Ancak, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Milliyet'e konuşan Hatipoğlu, "Icardi’nin özel hayatındaki olumlu gelişmeler bizi de sevindirir. Ancak ayrılması kesinlikle söz konusu değil" dedi. Hatipoğlu, Icardi’nin Galatasaray’ın hem ligde hem de Avrupa’da hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Icardi bizim için çok değerli bir futbolcu. Ayrılmayı asla düşünmüyor" ifadelerini kullandı.
Milli Ara İlaç Gibi Geldi
Galatasaray, yoğun maç temposu sonrası verilen milli arayı, takımın hem mental hem de fiziksel olarak toparlanması için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Özellikle sakatlıkları bulunan oyuncuların iyileşmesi ve form düşüklüğü yaşayan isimlerin toparlanması hedefleniyor.
Tedavisi nedeniyle Nijerya Milli Takımı'na katılmayan Osimhen’in Florya’da çalışmalarını sürdürdüğü ve milli aranın ardından takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Ayrıca, ülkesine giden ve Wanda Nara ile barışan Mauro Icardi'nin bu gelişmenin performansına olumlu yansıyacağı öngörülüyor.
Ziyech ve Diğer Oyuncular da Toparlanıyor
Sarı-kırmızılı ekipte, milli ara sürecinde Hakim Ziyech'in de fiziksel olarak toparlanması bekleniyor. Ziyech’in yanı sıra diğer oyuncuların da bu dönemde tam olarak hazır hale gelmesi hedefleniyor.
Galatasaray, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarı için hazırlıklarını sürdürürken, Icardi ve diğer yıldız oyuncuların performanslarının takıma büyük katkı sağlaması bekleniyor.