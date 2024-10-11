https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/transfer-olacagi-soylenen-icardi-icin-galatasaraydan-aciklama-1089084574.html

Transfer olacağı söylenen Icardi için Galatasaray'dan açıklama

Transfer olacağı söylenen Icardi için Galatasaray'dan açıklama

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin Arjantin'e döneceği iddiaları, son günlerde spor gündemini meşgul etti. Arjantin basınında, Icardi’nin River... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T08:34+0300

2024-10-11T08:34+0300

2024-10-11T08:34+0300

mauro icardi

spor

galatasaray

galatasaray sk

futbol

transfer

wanda nara

osimhen

victor james osimhen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/17/1081021109_0:160:3059:1881_1920x0_80_0_0_2d79bf3569dc68cab76fe8cd2f5c2de9.jpg

Milliyet'e konuşan Hatipoğlu, "Icardi’nin özel hayatındaki olumlu gelişmeler bizi de sevindirir. Ancak ayrılması kesinlikle söz konusu değil" dedi. Hatipoğlu, Icardi’nin Galatasaray’ın hem ligde hem de Avrupa’da hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Icardi bizim için çok değerli bir futbolcu. Ayrılmayı asla düşünmüyor" ifadelerini kullandı.Milli Ara İlaç Gibi GeldiGalatasaray, yoğun maç temposu sonrası verilen milli arayı, takımın hem mental hem de fiziksel olarak toparlanması için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Özellikle sakatlıkları bulunan oyuncuların iyileşmesi ve form düşüklüğü yaşayan isimlerin toparlanması hedefleniyor.Tedavisi nedeniyle Nijerya Milli Takımı'na katılmayan Osimhen’in Florya’da çalışmalarını sürdürdüğü ve milli aranın ardından takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Ayrıca, ülkesine giden ve Wanda Nara ile barışan Mauro Icardi'nin bu gelişmenin performansına olumlu yansıyacağı öngörülüyor.Ziyech ve Diğer Oyuncular da ToparlanıyorSarı-kırmızılı ekipte, milli ara sürecinde Hakim Ziyech'in de fiziksel olarak toparlanması bekleniyor. Ziyech’in yanı sıra diğer oyuncuların da bu dönemde tam olarak hazır hale gelmesi hedefleniyor.Galatasaray, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarı için hazırlıklarını sürdürürken, Icardi ve diğer yıldız oyuncuların performanslarının takıma büyük katkı sağlaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/futbol-efsanesi-ronaldinho-yesil-sahalara-geri-sonuyor-1089082185.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, futbol, transfer, wanda nara, osimhen, victor james osimhen