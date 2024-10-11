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Transfer olacağı söylenen Icardi için Galatasaray'dan açıklama
Transfer olacağı söylenen Icardi için Galatasaray'dan açıklama
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin Arjantin'e döneceği iddiaları, son günlerde spor gündemini meşgul etti. Arjantin basınında, Icardi’nin River... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T08:34+0300
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Milliyet'e konuşan Hatipoğlu, "Icardi’nin özel hayatındaki olumlu gelişmeler bizi de sevindirir. Ancak ayrılması kesinlikle söz konusu değil" dedi. Hatipoğlu, Icardi’nin Galatasaray’ın hem ligde hem de Avrupa’da hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Icardi bizim için çok değerli bir futbolcu. Ayrılmayı asla düşünmüyor" ifadelerini kullandı.Milli Ara İlaç Gibi GeldiGalatasaray, yoğun maç temposu sonrası verilen milli arayı, takımın hem mental hem de fiziksel olarak toparlanması için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Özellikle sakatlıkları bulunan oyuncuların iyileşmesi ve form düşüklüğü yaşayan isimlerin toparlanması hedefleniyor.Tedavisi nedeniyle Nijerya Milli Takımı'na katılmayan Osimhen’in Florya’da çalışmalarını sürdürdüğü ve milli aranın ardından takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Ayrıca, ülkesine giden ve Wanda Nara ile barışan Mauro Icardi'nin bu gelişmenin performansına olumlu yansıyacağı öngörülüyor.Ziyech ve Diğer Oyuncular da ToparlanıyorSarı-kırmızılı ekipte, milli ara sürecinde Hakim Ziyech'in de fiziksel olarak toparlanması bekleniyor. Ziyech’in yanı sıra diğer oyuncuların da bu dönemde tam olarak hazır hale gelmesi hedefleniyor.Galatasaray, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarı için hazırlıklarını sürdürürken, Icardi ve diğer yıldız oyuncuların performanslarının takıma büyük katkı sağlaması bekleniyor.
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mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, futbol, transfer, wanda nara, osimhen, victor james osimhen
mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, futbol, transfer, wanda nara, osimhen, victor james osimhen

Transfer olacağı söylenen Icardi için Galatasaray'dan açıklama

08:34 11.10.2024
© AA / Lukas KabonGalatasaray- Prag maçı
Galatasaray- Prag maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AA / Lukas Kabon
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Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin Arjantin'e döneceği iddiaları, son günlerde spor gündemini meşgul etti. Arjantin basınında, Icardi’nin River Plate ile anlaştığı ve ülkesine geri dönebileceği öne sürüldü. Ancak, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Milliyet'e konuşan Hatipoğlu, "Icardi’nin özel hayatındaki olumlu gelişmeler bizi de sevindirir. Ancak ayrılması kesinlikle söz konusu değil" dedi. Hatipoğlu, Icardi’nin Galatasaray’ın hem ligde hem de Avrupa’da hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Icardi bizim için çok değerli bir futbolcu. Ayrılmayı asla düşünmüyor" ifadelerini kullandı.

Milli Ara İlaç Gibi Geldi

Galatasaray, yoğun maç temposu sonrası verilen milli arayı, takımın hem mental hem de fiziksel olarak toparlanması için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Özellikle sakatlıkları bulunan oyuncuların iyileşmesi ve form düşüklüğü yaşayan isimlerin toparlanması hedefleniyor.
Tedavisi nedeniyle Nijerya Milli Takımı'na katılmayan Osimhen’in Florya’da çalışmalarını sürdürdüğü ve milli aranın ardından takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Ayrıca, ülkesine giden ve Wanda Nara ile barışan Mauro Icardi'nin bu gelişmenin performansına olumlu yansıyacağı öngörülüyor.

Ziyech ve Diğer Oyuncular da Toparlanıyor

Sarı-kırmızılı ekipte, milli ara sürecinde Hakim Ziyech'in de fiziksel olarak toparlanması bekleniyor. Ziyech’in yanı sıra diğer oyuncuların da bu dönemde tam olarak hazır hale gelmesi hedefleniyor.
Galatasaray, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarı için hazırlıklarını sürdürürken, Icardi ve diğer yıldız oyuncuların performanslarının takıma büyük katkı sağlaması bekleniyor.
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