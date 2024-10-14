https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/israil-ust-duzey-yetkiliye-suikast-hazirligindaki-2-iran-casusunu-yakaladigini-acikladi--1089202293.html

İsrail, üst düzey yetkiliye suikast hazırlığındaki 2 İran casusunu yakaladığını açıkladı

İsrail, üst düzey yetkiliye suikast hazırlığındaki 2 İran casusunu yakaladığını açıkladı

Sputnik Türkiye

İsrail, İran için çalıştığı iddia edilen 2 İsrail vatandaşının tutuklandığını duyurdu. 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T12:12+0300

2024-10-14T12:12+0300

2024-10-14T12:12+0300

israil- filistin çatışması

iran

israil

ajan

casus

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0d/1086800138_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_b26fc78fbe220b24f51921cd7d250b3d.jpg

İsrail'de İran için çalıştıkları ve üst düzey İsrailli bir yetkiliye 'suikast planı yaptıkları' iddiasıyla 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan yazılı açıklamada, suikast planı yaptıkları iddia edilen 2 İsrail vatandaşının tutuklandığı belirtildi.Söz konusu kişilerin 'İran tarafından tutulduğu' ve üst düzey İsrailli bir isme 'suikast planı yaptıkları' ileri sürüldü.Suikast ile hedef alınmak istenen İsrailli üst düzey ismin kim olduğu ise açıklanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/karayip-ulkeleri-birlesti-ingiltereden-gecmiste-yapilan-kole-ticareti-icin-tazminat-talep-edilecek-1089194680.html

iran

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, israil, ajan, casus, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu