https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/israil-ust-duzey-yetkiliye-suikast-hazirligindaki-2-iran-casusunu-yakaladigini-acikladi--1089202293.html
İsrail, üst düzey yetkiliye suikast hazırlığındaki 2 İran casusunu yakaladığını açıkladı
İsrail, üst düzey yetkiliye suikast hazırlığındaki 2 İran casusunu yakaladığını açıkladı
Sputnik Türkiye
İsrail, İran için çalıştığı iddia edilen 2 İsrail vatandaşının tutuklandığını duyurdu. 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T12:12+0300
2024-10-14T12:12+0300
2024-10-14T12:12+0300
israil- filistin çatışması
iran
israil
ajan
casus
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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İsrail'de İran için çalıştıkları ve üst düzey İsrailli bir yetkiliye 'suikast planı yaptıkları' iddiasıyla 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan yazılı açıklamada, suikast planı yaptıkları iddia edilen 2 İsrail vatandaşının tutuklandığı belirtildi.Söz konusu kişilerin 'İran tarafından tutulduğu' ve üst düzey İsrailli bir isme 'suikast planı yaptıkları' ileri sürüldü.Suikast ile hedef alınmak istenen İsrailli üst düzey ismin kim olduğu ise açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/karayip-ulkeleri-birlesti-ingiltereden-gecmiste-yapilan-kole-ticareti-icin-tazminat-talep-edilecek-1089194680.html
iran
israil
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iran, israil, ajan, casus, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
iran, israil, ajan, casus, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
İsrail, üst düzey yetkiliye suikast hazırlığındaki 2 İran casusunu yakaladığını açıkladı
İsrail, İran için çalıştığı iddia edilen 2 İsrail vatandaşının tutuklandığını duyurdu.
İsrail'de İran için çalıştıkları ve üst düzey İsrailli bir yetkiliye 'suikast planı yaptıkları' iddiasıyla 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan yazılı açıklamada, suikast planı yaptıkları iddia edilen 2 İsrail vatandaşının tutuklandığı belirtildi.
Söz konusu kişilerin 'İran tarafından tutulduğu' ve üst düzey İsrailli bir isme 'suikast planı yaptıkları' ileri sürüldü.
Suikast ile hedef alınmak istenen İsrailli üst düzey ismin kim olduğu ise açıklanmadı.