https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1089221477.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma yok
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Erdoğan yaklaşık 3 saat süren Kabine toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunuyor. 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T18:58+0300
2024-10-14T18:58+0300
2024-10-14T19:27+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kabine
kabine toplantısı
kabine değişlikliği
cumhurbaşkanlığı kabinesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Anayasa çalışmaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türkiye Yüzyılı’nın inşası için içerde ve dışarıda koşturmaya devam ediyoruz. Daha adil ve müreffeh Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Darbe anayasasından kurtulmalıyız. Türkiye'yi sivil ve demokratik bir anayasa ile buluşturmalıyız. Tüm siyasi partilerin yeni anayasa çağrımıza yapıcı cevap vermesini samimiyetle temenni ediyoruz. Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma yok. Bu maddeler üzerine tartışmalar sürece katkı sağlamaz'' dedi.'İsrail, Gazze'de durmayacak demiştik'İsrail hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İsrail, Gazze'de durmayacak demiştik. İlk günden bu yana bu söylemlerimizin haklı olduğu ortaya çıktı. İsrail, Lübnan'da da durmayacak. İsrail, BM Barış Gücü'ne saldıracak kadar küstahlaştı. Kendi personelini bile koruyamayan bir Birleşmiş Milletler utanç ve kaygı vericidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i durdurmak için daha neyi beklediğini açıkçası biz de merak ediyoruz'' ifadesinde bulundu.'Türkiye'yi suhuletle çıkartmakta kararlıyız'İsrail'e destek verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Terörle mücadelemizi engelleyenler İsrail'e destek oluyor. Bölgemizdeki ateşten korunmak için gereken tedbirleri alıyoruz. Tüm bölgemizi kasıp kavuran bu kriz fırtınasından Türkiye'yi suhuletle çıkartmakta kararlıyız.Kış gelmeden, mümkün olan tüm yolları kullanarak ihtiyacı olan Gazze halkına yardımlarımızı ulaştırmakta kararlıyız'' ifadesinde bulundu."Savunma sanayiinde seferberlik sürecek" Teknofest'in önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Savunma sanayiinde ihracatımız yıllık bazda 6 milyar doları aştı'' dedi.'Siyasette diyaloğu artırmamız elzemdir'Son dönemde yaşanan siyasi kutuplaştırmaya karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Kabine üyelerine talimat verdik'Toplumsal suçlara değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için gereken düzenlemeleri mutlaka hayata geçireceğiz. Bugün de kabine üyelerine gerekli talimatları verdik" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/eski-ve-yeni-tarim-bakanlari-arasinda-makam-araci-krizi-iddiasina-yalanlama-1089216517.html
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recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı, kabine değişlikliği, cumhurbaşkanlığı kabinesi
recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı, kabine değişlikliği, cumhurbaşkanlığı kabinesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma yok
18:58 14.10.2024 (güncellendi: 19:27 14.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanlığı Erdoğan yaklaşık 3 saat süren Kabine toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Anayasa çalışmaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türkiye Yüzyılı’nın inşası için içerde ve dışarıda koşturmaya devam ediyoruz. Daha adil ve müreffeh Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Darbe anayasasından kurtulmalıyız. Türkiye'yi sivil ve demokratik bir anayasa ile buluşturmalıyız. Tüm siyasi partilerin yeni anayasa çağrımıza yapıcı cevap vermesini samimiyetle temenni ediyoruz. Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma yok. Bu maddeler üzerine tartışmalar sürece katkı sağlamaz'' dedi.
'İsrail, Gazze'de durmayacak demiştik'
İsrail hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İsrail, Gazze'de durmayacak demiştik. İlk günden bu yana bu söylemlerimizin haklı olduğu ortaya çıktı. İsrail, Lübnan'da da durmayacak. İsrail, BM Barış Gücü'ne saldıracak kadar küstahlaştı. Kendi personelini bile koruyamayan bir Birleşmiş Milletler utanç ve kaygı vericidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i durdurmak için daha neyi beklediğini açıkçası biz de merak ediyoruz'' ifadesinde bulundu.
'Türkiye'yi suhuletle çıkartmakta kararlıyız'
İsrail'e destek verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Terörle mücadelemizi engelleyenler İsrail'e destek oluyor. Bölgemizdeki ateşten korunmak için gereken tedbirleri alıyoruz. Tüm bölgemizi kasıp kavuran bu kriz fırtınasından Türkiye'yi suhuletle çıkartmakta kararlıyız.Kış gelmeden, mümkün olan tüm yolları kullanarak ihtiyacı olan Gazze halkına yardımlarımızı ulaştırmakta kararlıyız'' ifadesinde bulundu.
"Savunma sanayiinde seferberlik sürecek"
Teknofest'in önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Savunma sanayiinde ihracatımız yıllık bazda 6 milyar doları aştı'' dedi.
'Siyasette diyaloğu artırmamız elzemdir'
Son dönemde yaşanan siyasi kutuplaştırmaya karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Sınırlarımızın hemen ötesinde her gün yeni bir çatışma patlak verirken, siyaset kurumunun eski alışkanlıklara yoluna devam etmesi mümkün değildir. Siyasette diyaloğu artırmamız elzemdir. Bölgemizin içinden geçtiği bu süreçte buna çok ciddi ihtiyaç var. Siyasette başlayan ortak diyalog süreci toplumumuzda makes buldu. Son dönemde diyalog zeminini hedef alanların niyeti iyi değil. Kutuplaştırmaya izin vermemeliyiz. Türkiye'nin umutsuzluk girdabına sürüklenmesini bekleyenlerin gerilimi körüklemesine, 85 milyonun bin yıllık kardeşliğine gölge düşürmesine müsaade etmeyiz. Türkiye'yi kendi iç dinamikleri üzerinden köşeye kıstırarak denklem dışına atma girişimlerine rıza gösteremeyiz. Yumuşama iklimi, provokasyonlara göz yumacağımız anlamına gelmiyor. Uzatılan elin istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bölücü terör dahil Türkiye'ye ve Türk demokrasisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme irademiz tamdır. Teröre asla taviz vermeyiz
'Kabine üyelerine talimat verdik'
Toplumsal suçlara değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için gereken düzenlemeleri mutlaka hayata geçireceğiz. Bugün de kabine üyelerine gerekli talimatları verdik" dedi.