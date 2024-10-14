https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1089221477.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma yok

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Erdoğan yaklaşık 3 saat süren Kabine toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunuyor. 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T18:58+0300

2024-10-14T18:58+0300

2024-10-14T19:27+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

kabine

kabine toplantısı

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cumhurbaşkanlığı kabinesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Anayasa çalışmaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türkiye Yüzyılı’nın inşası için içerde ve dışarıda koşturmaya devam ediyoruz. Daha adil ve müreffeh Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Darbe anayasasından kurtulmalıyız. Türkiye'yi sivil ve demokratik bir anayasa ile buluşturmalıyız. Tüm siyasi partilerin yeni anayasa çağrımıza yapıcı cevap vermesini samimiyetle temenni ediyoruz. Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma yok. Bu maddeler üzerine tartışmalar sürece katkı sağlamaz'' dedi.'İsrail, Gazze'de durmayacak demiştik'İsrail hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İsrail, Gazze'de durmayacak demiştik. İlk günden bu yana bu söylemlerimizin haklı olduğu ortaya çıktı. İsrail, Lübnan'da da durmayacak. İsrail, BM Barış Gücü'ne saldıracak kadar küstahlaştı. Kendi personelini bile koruyamayan bir Birleşmiş Milletler utanç ve kaygı vericidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i durdurmak için daha neyi beklediğini açıkçası biz de merak ediyoruz'' ifadesinde bulundu.'Türkiye'yi suhuletle çıkartmakta kararlıyız'İsrail'e destek verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Terörle mücadelemizi engelleyenler İsrail'e destek oluyor. Bölgemizdeki ateşten korunmak için gereken tedbirleri alıyoruz. Tüm bölgemizi kasıp kavuran bu kriz fırtınasından Türkiye'yi suhuletle çıkartmakta kararlıyız.Kış gelmeden, mümkün olan tüm yolları kullanarak ihtiyacı olan Gazze halkına yardımlarımızı ulaştırmakta kararlıyız'' ifadesinde bulundu."Savunma sanayiinde seferberlik sürecek" Teknofest'in önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Savunma sanayiinde ihracatımız yıllık bazda 6 milyar doları aştı'' dedi.'Siyasette diyaloğu artırmamız elzemdir'Son dönemde yaşanan siyasi kutuplaştırmaya karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Kabine üyelerine talimat verdik'Toplumsal suçlara değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için gereken düzenlemeleri mutlaka hayata geçireceğiz. Bugün de kabine üyelerine gerekli talimatları verdik" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/eski-ve-yeni-tarim-bakanlari-arasinda-makam-araci-krizi-iddiasina-yalanlama-1089216517.html

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recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı, kabine değişlikliği, cumhurbaşkanlığı kabinesi