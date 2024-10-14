https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/cin-disislerinden-gazzedeki-siddetin-durdurulmasi-cagrisi-1089222408.html

Çin Dışişleri’nden Gazze’deki şiddetin durdurulması çağrısı

Çin Dışişleri’nden Gazze’deki şiddetin durdurulması çağrısı

Sputnik Türkiye

Gazze’deki şiddetin durdurulması çağrısında bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang, İsrailli mevkidaşı Katz ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgede yaşanan insani... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T19:18+0300

2024-10-14T19:18+0300

2024-10-14T19:18+0300

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gazze Şeridi’ndeki insani felaketin devam etmemesi gerektiğini vurgulayan Vang, şiddete karşı şiddetin tüm tarafların meşru kaygılarını çözemeyeceğinin altını çizdi.Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Bakan Vang, “Hangi ülkeden, hangi ırktan olursa olsun tüm insanların hayatı aynı derecede değerlidir. Gazze’deki insani felaket devam etmemeli. Şiddete karşı uygulanan şiddet, gerçekte tüm tarafların meşru endişelerini gideremez” diye konuştu.Ayrıca Gazze’deki çatışmanın Filistin sorununun Ortadoğu’daki sorunların merkezinde yer almaya devam ettiğini bir kez daha gösterdiğini kaydeden Vang, şunları söyledi:Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle 7 Ekim 2023’te İsrail’e kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1.200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 965 Filistinli öldü, 97 bin 590 kişi yaralandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, taraflara çatışmaları durdurma çağrısında bulundu. Moskova’ya göre çözüm, ancak BM Güvenlik Konseyi’nin onaylayacağı bir formül temelinde, başkenti Doğu Kudüs’te olan 1967 sınırları içerisinde bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bir-yillik-abluka-gazze-seridinde-bir-saglik-felaketi-yaratti-1089072242.html

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