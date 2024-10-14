https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/cin-disislerinden-gazzedeki-siddetin-durdurulmasi-cagrisi-1089222408.html
Çin Dışişleri’nden Gazze’deki şiddetin durdurulması çağrısı
Çin Dışişleri’nden Gazze’deki şiddetin durdurulması çağrısı
Sputnik Türkiye
Gazze’deki şiddetin durdurulması çağrısında bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang, İsrailli mevkidaşı Katz ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgede yaşanan insani... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T19:18+0300
2024-10-14T19:18+0300
2024-10-14T19:18+0300
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gazze Şeridi’ndeki insani felaketin devam etmemesi gerektiğini vurgulayan Vang, şiddete karşı şiddetin tüm tarafların meşru kaygılarını çözemeyeceğinin altını çizdi.Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Bakan Vang, “Hangi ülkeden, hangi ırktan olursa olsun tüm insanların hayatı aynı derecede değerlidir. Gazze’deki insani felaket devam etmemeli. Şiddete karşı uygulanan şiddet, gerçekte tüm tarafların meşru endişelerini gideremez” diye konuştu.Ayrıca Gazze’deki çatışmanın Filistin sorununun Ortadoğu’daki sorunların merkezinde yer almaya devam ettiğini bir kez daha gösterdiğini kaydeden Vang, şunları söyledi:Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle 7 Ekim 2023’te İsrail’e kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1.200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 965 Filistinli öldü, 97 bin 590 kişi yaralandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, taraflara çatışmaları durdurma çağrısında bulundu. Moskova’ya göre çözüm, ancak BM Güvenlik Konseyi’nin onaylayacağı bir formül temelinde, başkenti Doğu Kudüs’te olan 1967 sınırları içerisinde bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bir-yillik-abluka-gazze-seridinde-bir-saglik-felaketi-yaratti-1089072242.html
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çin, çin dışişleri bakanlığı, vang yi, israil, israil dışişleri bakanlığı, yisrael katz, telefon görüşmesi, şiddet, durdurma, çağrı, rusya
Çin Dışişleri’nden Gazze’deki şiddetin durdurulması çağrısı
Gazze’deki şiddetin durdurulması çağrısında bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang, İsrailli mevkidaşı Katz ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgede yaşanan insani felaketin devam etmemesi gerektiğini vurguladı.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gazze Şeridi’ndeki insani felaketin devam etmemesi gerektiğini vurgulayan Vang, şiddete karşı şiddetin tüm tarafların meşru kaygılarını çözemeyeceğinin altını çizdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Bakan Vang, “Hangi ülkeden, hangi ırktan olursa olsun tüm insanların hayatı aynı derecede değerlidir. Gazze’deki insani felaket devam etmemeli. Şiddete karşı uygulanan şiddet, gerçekte tüm tarafların meşru endişelerini gideremez” diye konuştu.
Ayrıca Gazze’deki çatışmanın Filistin sorununun Ortadoğu’daki sorunların merkezinde yer almaya devam ettiğini bir kez daha gösterdiğini kaydeden Vang, şunları söyledi:
Uluslararası toplumun çağrısı açıktır: ‘İki halk için iki devlet’ ilkesine dayanan siyasi çözüme mümkün olan en kısa sürede geri dönülmelidir ki, sonuçta İsrail ve Filistin barış içinde varlığını sürdürebilsin, Yahudi ve Arap halkları ise uyum içinde yaşayabilsin. Bu, İsrail dahil olmak üzere tüm taraflar için istikrar ve uzun vadeli güvenliği sağlamanın tek doğru yoludur.
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle 7 Ekim 2023’te İsrail’e kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1.200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 965 Filistinli öldü, 97 bin 590 kişi yaralandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, taraflara çatışmaları durdurma çağrısında bulundu. Moskova’ya göre çözüm, ancak BM Güvenlik Konseyi’nin onaylayacağı bir formül temelinde, başkenti Doğu Kudüs’te olan 1967 sınırları içerisinde bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olabilecek.