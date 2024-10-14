https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/bryansk-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-16-iha-imha-edildi-1089227317.html
Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 16 İHA imha edildi
Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 16 İHA imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin bir saat içinde Brynask bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 16 insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu. 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T23:30+0300
2024-10-14T23:30+0300
2024-10-14T23:30+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hava savunma sistemleri, Kiev’in Rus topraklarına yönelik bir başka terör saldırısı girişimini önledi.Açıklamada, “14 Ekim tarihinde Moskova saati ile 18.50 ila 20.00 (TSİ ile anı) arasında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Görevdeki hava savunma sistemleri, Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 16 insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA'larla saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük bir kısmını başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/rusyada-dun-gece-boyunca-ukraynaya-ait-47-iha-etkisiz-hale-getirildi-1089132442.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, iha, bryansk, saldırı, hava savunma sistemi
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, iha, bryansk, saldırı, hava savunma sistemi
Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 16 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin bir saat içinde Brynask bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 16 insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hava savunma sistemleri, Kiev’in Rus topraklarına yönelik bir başka terör saldırısı girişimini önledi.
Açıklamada, “14 Ekim tarihinde Moskova saati ile 18.50 ila 20.00 (TSİ ile anı) arasında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Görevdeki hava savunma sistemleri, Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 16 insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA'larla saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük bir kısmını başarıyla püskürtüyor.