https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/rusyada-dun-gece-boyunca-ukraynaya-ait-47-iha-etkisiz-hale-getirildi-1089132442.html

Rusya’da dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 47 İHA etkisiz hale getirildi

Rusya’da dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 47 İHA etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma sistemlerinin dün gece boyunca çoğu Krasnodar Bölgesi ve Azak Denizi üzerinde olmak üzere Ukrayna’ya ait 47... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T10:23+0300

2024-10-12T10:23+0300

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ukrayna krizi

rusya

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Bakanlığın açıklamasına göre, görevdeki hava savunma sistemleri dün gece boyunca Krasnodar Bölgesi, Azak Denizi, Kursk ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna’ya ait 47 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdi.Açıklamada, "Geçtiğimiz gece boyunca Kiev rejimi, Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere insansız hava araçlarıyla terör saldırısı düzenlemeye çalıştı, görevdeki hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna'ya ait 47 uçak tipi İHA imha edildi ve önlendi" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Krasnodar Bölgesi üzerinde 17, Azak Denizi üzerinde 16, Kursk Bölgesi üzerinde 12 ve Belgorod Bölgesi üzerinde 2 İHA'nın önlendiği bilgisi verildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA'larla saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük bir kısmını başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngs-altyapisina-guc-saglayan-trafoya-iha-saldirisi-duzenledi-1088261358.html

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