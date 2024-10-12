https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/rusyada-dun-gece-boyunca-ukraynaya-ait-47-iha-etkisiz-hale-getirildi-1089132442.html
Rusya’da dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 47 İHA etkisiz hale getirildi
Rusya’da dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 47 İHA etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma sistemlerinin dün gece boyunca çoğu Krasnodar Bölgesi ve Azak Denizi üzerinde olmak üzere Ukrayna’ya ait 47... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T10:23+0300
2024-10-12T10:23+0300
2024-10-12T11:05+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
hava savunma sistemi
hava savunma
ukrayna
iha
insansız hava aracı (iha)
krasnodar
azak denizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084026850_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_9a3d916fe0517dd77924711009e6e7f0.png
Bakanlığın açıklamasına göre, görevdeki hava savunma sistemleri dün gece boyunca Krasnodar Bölgesi, Azak Denizi, Kursk ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna’ya ait 47 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdi.Açıklamada, "Geçtiğimiz gece boyunca Kiev rejimi, Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere insansız hava araçlarıyla terör saldırısı düzenlemeye çalıştı, görevdeki hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna'ya ait 47 uçak tipi İHA imha edildi ve önlendi" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Krasnodar Bölgesi üzerinde 17, Azak Denizi üzerinde 16, Kursk Bölgesi üzerinde 12 ve Belgorod Bölgesi üzerinde 2 İHA'nın önlendiği bilgisi verildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA'larla saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük bir kısmını başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngs-altyapisina-guc-saglayan-trafoya-iha-saldirisi-duzenledi-1088261358.html
rusya
ukrayna
krasnodar
azak denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084026850_57:0:688:473_1920x0_80_0_0_0fdfca14ff0c676b86c203bd0db96590.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, hava savunma, ukrayna, iha, insansız hava aracı (iha), krasnodar, azak denizi
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, hava savunma, ukrayna, iha, insansız hava aracı (iha), krasnodar, azak denizi
Rusya’da dün gece boyunca Ukrayna’ya ait 47 İHA etkisiz hale getirildi
10:23 12.10.2024 (güncellendi: 11:05 12.10.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma sistemlerinin dün gece boyunca çoğu Krasnodar Bölgesi ve Azak Denizi üzerinde olmak üzere Ukrayna’ya ait 47 insansız hava aracını imha ettiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre, görevdeki hava savunma sistemleri dün gece boyunca Krasnodar Bölgesi, Azak Denizi, Kursk ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna’ya ait 47 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdi.
Açıklamada, "Geçtiğimiz gece boyunca Kiev rejimi, Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere insansız hava araçlarıyla terör saldırısı düzenlemeye çalıştı, görevdeki hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna'ya ait 47 uçak tipi İHA imha edildi ve önlendi" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Krasnodar Bölgesi üzerinde 17, Azak Denizi üzerinde 16, Kursk Bölgesi üzerinde 12 ve Belgorod Bölgesi üzerinde 2 İHA'nın önlendiği bilgisi verildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA'larla saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük bir kısmını başarıyla püskürtüyor.