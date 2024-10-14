https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/bbp-genel-baskani-desticiden-bankalara-99-bin-tl-cagrisi-limitini-dusurenlerin-kredi-kartlarini-1089217562.html

BBP Genel Başkanı Destici'den bankalara '99 bin TL' çağrısı: Limitini düşürenlerin kredi kartlarını iptal edin

BBP Genel Başkanı Destici'den bankalara '99 bin TL' çağrısı: Limitini düşürenlerin kredi kartlarını iptal edin

Sputnik Türkiye

100 bin TL ve üstü kredi kartlarından kart başına alınması öngörülen yıllık 750 TL ücret sonrası bazı kart sahipleri limitlerini düşürmeye başladı. BBP Mustafa... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T17:24+0300

2024-10-14T17:24+0300

2024-10-14T17:28+0300

türkiye

kredi kartı

kredi kartı limiti

mustafa destici

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TBMM'ye geçen günlerde sunulan tasarı kapsamında limiti 100 bin TL ve üstü kredi kartlarından kart başına alınması öngörülen yıllık 750 TL ücret gündem oldu. Gelirleri, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na (SSDF) aktarılmak üzere limiti belirli bir seviyenin üzerinde olan kredi kartı sahiplerinden yıllık katılım payı alınmasını öngören yasa teklifi sonrası kart sahiplerinin limitlerini düşürmeye başladığı belirtiliyor.'Kredi kartlarının limitlerini 100 bin liradan 99 bin liraya düşürenlerin kartlarını iptal edin'Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den de bankalara çağrı geldi. 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na katılım payı alınmasını öngören düzenlemeyi eleştiren açıklamalara tepki gösteren Destici şunları kaydetti:"Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100 bin liradan 99 bin liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip, ‘savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan’, başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz.''

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/kredi-kartindan-750-tllik-kesintinin-ayrintilari-netlesti-kart-iptal-edilirse-savunma-payi-iade-1089192447.html

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kredi kartı, kredi kartı limiti, mustafa destici