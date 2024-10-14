https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/bbp-genel-baskani-desticiden-bankalara-99-bin-tl-cagrisi-limitini-dusurenlerin-kredi-kartlarini-1089217562.html
BBP Genel Başkanı Destici'den bankalara '99 bin TL' çağrısı: Limitini düşürenlerin kredi kartlarını iptal edin
BBP Genel Başkanı Destici'den bankalara '99 bin TL' çağrısı: Limitini düşürenlerin kredi kartlarını iptal edin
Sputnik Türkiye
100 bin TL ve üstü kredi kartlarından kart başına alınması öngörülen yıllık 750 TL ücret sonrası bazı kart sahipleri limitlerini düşürmeye başladı. BBP Mustafa... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T17:24+0300
2024-10-14T17:24+0300
2024-10-14T17:28+0300
türkiye
kredi kartı
kredi kartı limiti
mustafa destici
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TBMM'ye geçen günlerde sunulan tasarı kapsamında limiti 100 bin TL ve üstü kredi kartlarından kart başına alınması öngörülen yıllık 750 TL ücret gündem oldu. Gelirleri, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na (SSDF) aktarılmak üzere limiti belirli bir seviyenin üzerinde olan kredi kartı sahiplerinden yıllık katılım payı alınmasını öngören yasa teklifi sonrası kart sahiplerinin limitlerini düşürmeye başladığı belirtiliyor.'Kredi kartlarının limitlerini 100 bin liradan 99 bin liraya düşürenlerin kartlarını iptal edin'Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den de bankalara çağrı geldi. 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na katılım payı alınmasını öngören düzenlemeyi eleştiren açıklamalara tepki gösteren Destici şunları kaydetti:"Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100 bin liradan 99 bin liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip, ‘savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan’, başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz.''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/kredi-kartindan-750-tllik-kesintinin-ayrintilari-netlesti-kart-iptal-edilirse-savunma-payi-iade-1089192447.html
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kredi kartı, kredi kartı limiti, mustafa destici
kredi kartı, kredi kartı limiti, mustafa destici
BBP Genel Başkanı Destici'den bankalara '99 bin TL' çağrısı: Limitini düşürenlerin kredi kartlarını iptal edin
17:24 14.10.2024 (güncellendi: 17:28 14.10.2024)
100 bin TL ve üstü kredi kartlarından kart başına alınması öngörülen yıllık 750 TL ücret sonrası bazı kart sahipleri limitlerini düşürmeye başladı. BBP Mustafa Destici, bankalara yaptığı çağrıda, "Kredi kartlarının limitlerini 100 bin liradan 99 bin liraya düşüren sanatçılar, medya mensupları ve siyasetçilerin kartlarını iptal edin" dedi.
TBMM'ye geçen günlerde sunulan tasarı kapsamında limiti 100 bin TL ve üstü kredi kartlarından kart başına alınması öngörülen yıllık 750 TL ücret gündem oldu. Gelirleri, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na (SSDF) aktarılmak üzere limiti belirli bir seviyenin üzerinde olan kredi kartı sahiplerinden yıllık katılım payı alınmasını öngören yasa teklifi sonrası kart sahiplerinin limitlerini düşürmeye başladığı belirtiliyor.
'Kredi kartlarının limitlerini 100 bin liradan 99 bin liraya düşürenlerin kartlarını iptal edin'
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den de bankalara çağrı geldi. 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na katılım payı alınmasını öngören düzenlemeyi eleştiren açıklamalara tepki gösteren Destici şunları kaydetti:
"Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100 bin liradan 99 bin liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip, ‘savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan’, başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz.''