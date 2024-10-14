https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/aydinda-bir-evde-tutulan-16-kedi-ve-1-kopek-kurtarildi-1089188502.html
Aydın'da bir evde tutulan 16 kedi ve 1 köpek kurtarıldı
Aydın'da bir evde tutulan 16 kedi ve 1 köpek kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde tutulan 16 kedi ve 1 köpek komşuların şikayeti sonrası polis ve zabıta ekiplerince hayvan barınağına teslim edildi. Evde... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T01:49+0300
2024-10-14T01:49+0300
2024-10-14T02:19+0300
çöp
ev
kedi
köpek
türkiye
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki Orta Mahalle 209 Sokak'ta bir evden gelen kötü koku üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.Adrese gelen ekipler, evin çöp ev olduğunu tespit etti.Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve Efeler Belediyesi ekipleri, evde yaptıkları aramada 1'i ölü 17 kedi ve 1 köpek buldu. Hayvanlar, ekiplerce teslim alındı.Apartman yöneticisi Yusuf Özal hayvanların bakımlarının yapılmadığını belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.Polis, evde yaşayan A.D. ve oğlu E.D'yi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.
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çöp, ev, kedi, köpek
Aydın'da bir evde tutulan 16 kedi ve 1 köpek kurtarıldı
01:49 14.10.2024 (güncellendi: 02:19 14.10.2024)
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde tutulan 16 kedi ve 1 köpek komşuların şikayeti sonrası polis ve zabıta ekiplerince hayvan barınağına teslim edildi. Evde yaşayan 2 kişi polis merkezinde ifade verdi.
Aydın'ın Efeler ilçesindeki Orta Mahalle 209 Sokak'ta bir evden gelen kötü koku üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen ekipler, evin çöp ev olduğunu tespit etti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve Efeler Belediyesi ekipleri, evde yaptıkları aramada 1'i ölü 17 kedi ve 1 köpek buldu. Hayvanlar, ekiplerce teslim alındı.
Apartman yöneticisi Yusuf Özal hayvanların bakımlarının yapılmadığını belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.
Polis, evde yaşayan A.D. ve oğlu E.D'yi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.