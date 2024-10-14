https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/adanada-39-buyuklugunde-deprem-1089188151.html

Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kaydetti. 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T00:39+0300

2024-10-14T00:39+0300

2024-10-14T01:09+0300

türkiye

adana

deprem

son dakika

afad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/09/1043771733_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d21a994a18ed02d11702085b03105f9c.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 00.29'da Adana Saimbeyli'de bir deprem olduğu bilgisini verdi.. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak paylaştı.Depremin derinliği ile ilgili de iki kaynaktan farklı bilgiler geldi. AFAD, derinliği 7.03 kilometre, Kandilli ise 5 kilometre olarak açıkladı.Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk henüz biildirilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/hatayda-depremde-agir-hasar-goren-evin-balkonu-coktu-balkonun-altinda-kalan-2-kisi-hayatini-1089184906.html

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adanada deprem, son depremler, adana son dakika, son dakika deprem