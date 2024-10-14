https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/adanada-39-buyuklugunde-deprem-1089188151.html
Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kaydetti. 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T00:39+0300
2024-10-14T00:39+0300
2024-10-14T01:09+0300
türkiye
adana
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 00.29'da Adana Saimbeyli'de bir deprem olduğu bilgisini verdi.. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak paylaştı.Depremin derinliği ile ilgili de iki kaynaktan farklı bilgiler geldi. AFAD, derinliği 7.03 kilometre, Kandilli ise 5 kilometre olarak açıkladı.Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk henüz biildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/hatayda-depremde-agir-hasar-goren-evin-balkonu-coktu-balkonun-altinda-kalan-2-kisi-hayatini-1089184906.html
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adanada deprem, son depremler, adana son dakika, son dakika deprem
adanada deprem, son depremler, adana son dakika, son dakika deprem
Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
00:39 14.10.2024 (güncellendi: 01:09 14.10.2024)
AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kaydetti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 00.29'da Adana Saimbeyli'de bir deprem olduğu bilgisini verdi.. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak paylaştı.
Depremin derinliği ile ilgili de iki kaynaktan farklı bilgiler geldi. AFAD, derinliği 7.03 kilometre, Kandilli ise 5 kilometre olarak açıkladı.
Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk henüz biildirilmedi.