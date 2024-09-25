https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ankarali-turgutun-son-hali-ortaya-cikti-turgut-karatas-15-ayda-13-kilo-verdi-1088442023.html

Ankaralı Turgut'un son hali ortaya çıktı: Turgut Karataş 1.5 ayda 13 kilo verdi

Ankaralı Turgut'un son hali ortaya çıktı: Turgut Karataş 1.5 ayda 13 kilo verdi

Sputnik Türkiye

Kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut’un son hali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıktı. Ankaralı Turgut... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T20:30+0300

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türkiye

ankaralı turgut

batuhan mumcu

ankara

hastane

kanser

şarkıcı

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu sosyal medya hesabından Ankaralı Turgut'un son halini paylaştı. Kanser hastalığına yakalanan Ankaralı Turgut mahlaslı Turgut Karataş'ı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Mumcu'nun paylaşımında görülen Ankaralı Turgut'un kemoterapi tedavisi nedeniyle saçlarının döküldüğü ve kilo verdiği görüldü. Kanser nedeniyle Gülben Ergen'in destek verdiği Turgut Karataş'ın hastalık sonrası 1.5 ayda 13 kilo verdiği iddia edildi.Ankaralı Turgut hastalığı nedir?Ankaralı Turgut son açıklamasında “Karaciğerde sarkma var dediler. Aşağı yukarı 1.5 aya yakın yattım.12-13 kilo falan verdim'' demişti.Bakan Yardımcısı Mumcu, X hesabından şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/kanser-tedavisi-goren-ankarali-turgut-son-durumunu-paylasti-ilac-parasi-icin-sikistik-cunku-tanesi-1087948251.html

türkiye

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