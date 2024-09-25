https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ankarali-turgutun-son-hali-ortaya-cikti-turgut-karatas-15-ayda-13-kilo-verdi-1088442023.html
Ankaralı Turgut'un son hali ortaya çıktı: Turgut Karataş 1.5 ayda 13 kilo verdi
Ankaralı Turgut'un son hali ortaya çıktı: Turgut Karataş 1.5 ayda 13 kilo verdi
Sputnik Türkiye
Kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut’un son hali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıktı. Ankaralı Turgut... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T20:30+0300
2024-09-25T20:30+0300
2024-09-25T20:30+0300
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ankaralı turgut
batuhan mumcu
ankara
hastane
kanser
şarkıcı
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu sosyal medya hesabından Ankaralı Turgut'un son halini paylaştı. Kanser hastalığına yakalanan Ankaralı Turgut mahlaslı Turgut Karataş'ı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Mumcu'nun paylaşımında görülen Ankaralı Turgut'un kemoterapi tedavisi nedeniyle saçlarının döküldüğü ve kilo verdiği görüldü. Kanser nedeniyle Gülben Ergen'in destek verdiği Turgut Karataş'ın hastalık sonrası 1.5 ayda 13 kilo verdiği iddia edildi.Ankaralı Turgut hastalığı nedir?Ankaralı Turgut son açıklamasında “Karaciğerde sarkma var dediler. Aşağı yukarı 1.5 aya yakın yattım.12-13 kilo falan verdim'' demişti.Bakan Yardımcısı Mumcu, X hesabından şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/kanser-tedavisi-goren-ankarali-turgut-son-durumunu-paylasti-ilac-parasi-icin-sikistik-cunku-tanesi-1087948251.html
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Ankaralı Turgut'un son hali ortaya çıktı: Turgut Karataş 1.5 ayda 13 kilo verdi
Kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut’un son hali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıktı. Ankaralı Turgut mahlası ile tanınan Turgut Karataş'ın hastalığı sonrası 1.5 ayda 13 kilo verdiği iddia edildi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu sosyal medya hesabından Ankaralı Turgut'un son halini paylaştı.
Kanser hastalığına yakalanan Ankaralı Turgut mahlaslı Turgut Karataş'ı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Mumcu'nun paylaşımında görülen Ankaralı Turgut'un kemoterapi tedavisi nedeniyle saçlarının döküldüğü ve kilo verdiği görüldü. Kanser nedeniyle Gülben Ergen'in destek verdiği Turgut Karataş'ın hastalık sonrası 1.5 ayda 13 kilo verdiği iddia edildi.
Ankaralı Turgut hastalığı nedir?
Ankaralı Turgut son açıklamasında “Karaciğerde sarkma var dediler. Aşağı yukarı 1.5 aya yakın yattım.12-13 kilo falan verdim'' demişti.
Bakan Yardımcısı Mumcu, X hesabından şunları söyledi:
Ciddi bir rahatsızlıkla mücadele eden Ankaralı Turgut abimi tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi’nde ziyaret ettik. Ankaramızla özdeşleşmiş bir değerimiz olan Turgut abimin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, acil şifalar diliyorum. Sağlığına kavuşunca güzel sürprizlerimiz olacak.