https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/altin-fiyatlari-yukselecek-mi-dusecek-mi-islam-memis-daha-akillica-olabilir-diyerek-uyardi-1089194533.html

Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İslam Memiş 'daha akıllıca olabilir diyerek uyardı

Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İslam Memiş 'daha akıllıca olabilir diyerek uyardı

Sputnik Türkiye

Yatırımcılar ise Fed'in faiz indirimlerine ilişkin daha fazla ipucu bekliyor. "Gram ve çeyrek altın ne kadar" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Altın ve para... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T10:00+0300

2024-10-14T10:00+0300

2024-10-14T10:00+0300

ekonomi

altın

yarım gram altın

gram altın

cumhuriyet altını

islam memiş

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Bir süredir ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güven, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktı. Altın fiyatları, yükselen doların baskısı altında bir miktar geriledi.Gram ve çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 937 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 665 dolar seviyesinde bulunuyor.Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Gram altın tahminleri ne? Altın ve para piyasaları uzmanı konuya ilişkin TV100’deki yazısında şunları dile getirdi:“Ons altın 2 bin 657 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 2 bin 580-2 bin 680 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Geçen hafta 2 bin 605 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ancak düşüş yönlü öngörüm devam ediyor. Bu hafta 2 bin 630-2 bin 680 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı, ons altını takip etmeye devam etmeli. Geçen hafta 3 bin 15 liraya kadar gerilemişti. 2 bin 980-3 bin 80 lira aralığını takip etmeye devam ediyorum. Düşüşler kalıcı olmayacağından alım yönlü karar vermek daha akıllıca olabilir.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/islam-memis-altini-tahtindan-etti-diyerek-duyurdu-1-eylulde-10-bin-tlsiyle-alan-bin-108-tl-kazandi-1088688592.html

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