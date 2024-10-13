https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/tbmm-baskani-kurtulmustan-3-madde-aciklamasi-tartisma-soz-konusu-degil-1089185060.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması: 'Tartışma söz konusu değil'
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması: 'Tartışma söz konusu değil'
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. TBMM Başkanı... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T20:08+0300
2024-10-13T20:08+0300
2024-10-13T20:08+0300
politika
anayasa
yeni anayasa
tbmm
tbmm anayasa ve adalet komisyonu
tbmm başkanlığı
numan kurtulmuş
madde
gazi üniversitesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1d/1087416342_0:0:3098:1742_1920x0_80_0_0_0436f1a2c3e1df6a984edd523c07662c.jpg
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.Anayasa hakkında söylediği sözler ile gündeme gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ''Bugüne kadar anayasanın değişimine ilişkin konuşmaktan her zaman kaçındım. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yasama yılında bir çok siyasi partiyle görüşme gerçekleştirildi. Hiçbir siyasi parti kapıları kapatmadı. Bizim zihnimizden geçen büyük bir çoğunlukla anayasanın kabul edilmesi. Bu süreçte hukuk fakültelerinin, bu konuda kanaati olan herkesin fikirlerini tartışabileceği bir ortam hazırlamayı düşünüyoruz. İlk 4 maddenin herhangi bir tartışmanın başlaması söz konusu değildir. İlk 4 maddenin tartışması sürece zarar veren aslında vakit kaybettiren bir durum olur. Gazi Üniversitesi'nde yaptığım konuşma üzerinden yapılan algı yönetimidir. 3. madde üzerinden bir tartışma ortamı yaratmak haksızlıktır'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/numan-kurtulmus-acikladi-tbmm-israil-tehdidine-karsi-toplanacak-1088846974.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1d/1087416342_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_fb5a3eba4e8d90f8f349863388ee098b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
anayasa, yeni anayasa, tbmm, tbmm anayasa ve adalet komisyonu, tbmm başkanlığı, numan kurtulmuş, madde, gazi üniversitesi
anayasa, yeni anayasa, tbmm, tbmm anayasa ve adalet komisyonu, tbmm başkanlığı, numan kurtulmuş, madde, gazi üniversitesi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması: 'Tartışma söz konusu değil'
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anayasa'nın 3. maddesiyle ilgili yaptığı açıklamada ilk 4 maddenin tartışmaya kapalı olduğunu belirterek Gazi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmanın çarpıtıldığını açıkladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Anayasa hakkında söylediği sözler ile gündeme gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ''Bugüne kadar anayasanın değişimine ilişkin konuşmaktan her zaman kaçındım. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yasama yılında bir çok siyasi partiyle görüşme gerçekleştirildi. Hiçbir siyasi parti kapıları kapatmadı. Bizim zihnimizden geçen büyük bir çoğunlukla anayasanın kabul edilmesi. Bu süreçte hukuk fakültelerinin, bu konuda kanaati olan herkesin fikirlerini tartışabileceği bir ortam hazırlamayı düşünüyoruz. İlk 4 maddenin herhangi bir tartışmanın başlaması söz konusu değildir. İlk 4 maddenin tartışması sürece zarar veren aslında vakit kaybettiren bir durum olur. Gazi Üniversitesi'nde yaptığım konuşma üzerinden yapılan algı yönetimidir. 3. madde üzerinden bir tartışma ortamı yaratmak haksızlıktır'' dedi.