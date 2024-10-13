https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/tbmm-baskani-kurtulmustan-3-madde-aciklamasi-tartisma-soz-konusu-degil-1089185060.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması: 'Tartışma söz konusu değil'

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması: 'Tartışma söz konusu değil'

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. TBMM Başkanı... 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T20:08+0300

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.Anayasa hakkında söylediği sözler ile gündeme gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ''Bugüne kadar anayasanın değişimine ilişkin konuşmaktan her zaman kaçındım. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yasama yılında bir çok siyasi partiyle görüşme gerçekleştirildi. Hiçbir siyasi parti kapıları kapatmadı. Bizim zihnimizden geçen büyük bir çoğunlukla anayasanın kabul edilmesi. Bu süreçte hukuk fakültelerinin, bu konuda kanaati olan herkesin fikirlerini tartışabileceği bir ortam hazırlamayı düşünüyoruz. İlk 4 maddenin herhangi bir tartışmanın başlaması söz konusu değildir. İlk 4 maddenin tartışması sürece zarar veren aslında vakit kaybettiren bir durum olur. Gazi Üniversitesi'nde yaptığım konuşma üzerinden yapılan algı yönetimidir. 3. madde üzerinden bir tartışma ortamı yaratmak haksızlıktır'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/numan-kurtulmus-acikladi-tbmm-israil-tehdidine-karsi-toplanacak-1088846974.html

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