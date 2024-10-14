https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/adanada-gol-kiyisinda-sevgilisini-vuran-kisi-intihar-etti-1089217306.html
Adana'da göl kıyısında sevgilisini vuran kişi intihar etti
Adana'da göl kıyısında sevgilisini vuran kişi intihar etti
Sputnik Türkiye
Adana'nın Çukurova ilçesinde lüks otomobil ile göle gelen Emre Naynal ve sevgilisi olduğu öne sürülen Ayşegül Sefer arasında nedeni bilinmeyen bir nedenle... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T17:15+0300
2024-10-14T17:15+0300
2024-10-14T17:19+0300
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Adana'da lüks otomobilin içerisinde çıkan tartışmada Emre Naynal sevgilisi olduğu öne sürülen kişiyi öldürüp intihar etti.Adana'da 37 yaşındaki Emre Naynal kiraladığı lüks otomobil ile birlikte sevgilisi olduğu öne sürülen Ayşegül Sefer'i göl kıyısına getirdi. Emre Naynal yanında bulunan tabancayla Ayşegül Sefer'i öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emre Naynal ve Ayşegül Sefer'in öldüğünü belirledi. Cesetler incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olay yerinde bulunan tabanca ise incelenmek üzere kriminal büroya götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/ablasi-funda-bonomonun-intihar-ettigi-iddia-edilmisti-can-bonomodan-ilk-aciklama-1089066887.html
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adana intihar, adana cinayet, adana son dakika
Adana'da göl kıyısında sevgilisini vuran kişi intihar etti
17:15 14.10.2024 (güncellendi: 17:19 14.10.2024)
Adana'nın Çukurova ilçesinde lüks otomobil ile göle gelen Emre Naynal ve sevgilisi olduğu öne sürülen Ayşegül Sefer arasında nedeni bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otomobilde Emre Naynal, Ayşegül Sefer'i başından vurduktan sonra aynı tabancayla canına kıydı. Olayda yetkililer iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.
Adana'da lüks otomobilin içerisinde çıkan tartışmada Emre Naynal sevgilisi olduğu öne sürülen kişiyi öldürüp intihar etti.
Adana'da 37 yaşındaki Emre Naynal kiraladığı lüks otomobil ile birlikte sevgilisi olduğu öne sürülen Ayşegül Sefer'i göl kıyısına getirdi. Emre Naynal yanında bulunan tabancayla Ayşegül Sefer'i öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emre Naynal ve Ayşegül Sefer'in öldüğünü belirledi. Cesetler incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olay yerinde bulunan tabanca ise incelenmek üzere kriminal büroya götürüldü.