https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/bm-baris-gucu-lubnan-israil-siniri-israil-ordusu-tarafindan-ihlal-edildi-1089184148.html

BM Barış Gücü: Lübnan-İsrail sınırı İsrail ordusu tarafından ihlal edildi

BM Barış Gücü: Lübnan-İsrail sınırı İsrail ordusu tarafından ihlal edildi

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), bugün erken saatlerde İsrail güçlerinin ciddi bir sınır ihlaline tanık olduğunu, İsrail Savunma... 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T19:02+0300

2024-10-13T19:02+0300

2024-10-13T19:20+0300

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birleşmiş milletler (bm)

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lübnan

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israil savunma kuvvetleri (idf)

sınır ihlali

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BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), bugün erken saatlerde İsrail güçlerinin ciddi bir sınır ihlaline tanık olduğunu, üç İsrail müfrezesinin Lübnan’ın güneyine girdiğini belirtti.UNIFIL’in konuya ilişkin açıklamasında, “BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Pazar günü erken saatlerde üç İsrail askeri birliğinin Mavi Hattı geçip Ramya köyü yakınlarında Lübnan topraklarına girmesiyle İsrail güçleri tarafından yapılan ciddi bir ihlale tanık oldu” ifadelerine yer verildi.Ayrıca barış gücü askerlerinin mevzilerindeyken İsrail’e ait 2 Merkava tankının BM üssünün ana giriş kapısını kırarak içeriye girdiklerine dikkat çekilen açıklamada, barış gücü iletişim mekanizması üzerinden iletilen protestoların ardından yaklaşık 45 dakika sonra tankların geri çekildikleri, İsrail askerlerinin BM personelini tehlikeye attığı vurgulandı.BM raporuna göre, barış gücü askerleri daha sonra bulundukları yerin yaklaşık yüz metre kuzeyinde ateş açıldığını, ardından yoğun bir dumanın üssü kapladığını ve maske takmalarına rağmen 15 kişide cilt tahrişine ve mide sorunlarına yol açtığını, bu kişilerin hala tedavi altında olduğunu anlattı.Barış gücü personeli, Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı Kararında belirtildiği gibi tüm tarafların BM personelinin ve mülklerinin güvenliğine saygı duyma yükümlülüğünü hatırlatarak, söz konusu ihlalleri güçlü bir şekilde kınadı. Misyon, barış gücü askerlerinin hareket özgürlüğünün kısıtlanmasının görev yetkilerini ihlal ettiğini vurgulayarak İsrail ordusundan bu olaylarla ilgili açıklama talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/israil-tanklari-bm-ussune-girdi-1089182382.html

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birleşmiş milletler (bm), bm, bm barış gücü, lübnan, israil, israil savunma kuvvetleri (idf), sınır ihlali