https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/3-kilogram-aci-biber-1-milyon-tlye-satildi-1089216331.html

3 kilogram acı biber 1 milyon TL'ye satıldı

3 kilogram acı biber 1 milyon TL'ye satıldı

Sputnik Türkiye

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde "Çukurören Biberi Festivali" düzenlendi. "En İyi Biber Yarışması"nda birinci seçilen 3 kilogramlık acı kırmızı... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T16:44+0300

2024-10-14T16:44+0300

2024-10-14T16:44+0300

türkiye

biber

acı biber

yarışma

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Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasınca (Bilecik TSO), köyün 4 sene önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen acı kırmızı biberinin tanıtımını için "En İyi Biber Yarışması" yapıldı.Yarışmada birinci seçilen 3 kilogramlık acı kırmızı biber, yaklaşık yarım saat süren açık artırmada iş insanı Ercan Öztürk tarafından 1 milyon liraya satın alındı.Bilecik Valisi Şefik Aygöl, açılışta yaptığı konuşmada, Çukurören biberinin yalnızca bu köyde yetiştirildiğini söyledi.Ürünün lezzetini bölgenin toprak yapısından aldığını dile getiren Aygöl, şöyle devam etti:"Yaklaşık 150 yıllık ata tohumuyla üretilen, klasik usullerle kurutulan bu lezzeti vatandaşlarımıza ulaştıran tüm çiftçilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu şehirde 82 tarım ürünü yetiştiriliyor. Bu kadar çeşitlilikle muhtemelen Türkiye'de en fazla tarım ürünü yetişen şehir konumundayız."Aygöl, Bilecik'in güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu, kentin tarımı olumsuz etkileyen yağışlara maruz kalmadığını belirtti.'Topraklarımızın yüzde 51'i sulanıyor'İlde ayrıca pek çok göletin bulunduğunu vurgulayan Aygöl, "Topraklarımızın yüzde 51'i sulanıyor. Bu oranla da Türkiye'de birinci konumdayız. Öbür tarafta Rabb'imin bizlere bahşettiği 4 iklimi birlikte yaşama fırsatıyla burada gerçekten bir tarım çeşitliliği yaşıyoruz" dedi.AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de kentin bilinirliğinin artırılmasında yöresel ürünlerin tanıtımının önemine dikkati çekti.Çukurören biberini tüm Türkiye'ye tanıtmayı hedeflediklerini vurgulayan Eldemir, "Yaklaşık 2 asra yakındır ata tohumuyla üretilen biberimiz, Bilecik'in ilçelerinde bile az biliniyordu. Coğrafi işaret alarak bu biberin tanıtılması için girişimde bulunulmuştu. Ümit ediyoruz ki üretim arttıkça ve bu gibi programlar oldukça biberimiz tanıtılacak" diye konuştu.İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ise Bilecik'in çeşitli rakımlarında farklı ürünlerin yetiştirildiğini kaydetti.Kentin tüm ilçelerinde üretim planlaması gerçekleştirdiklerini bildiren Yoldaş, "Bozüyük'te nohut ve baklagil yetiştiriciliğine yoğunlaştık. Pazaryeri'nde kanola üretimini yaygınlaştırdık. Söğüt ve İnhisar'da sera örtülerinin yenilenmesiyle ilgili, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde ise cevizciliğin yaygınlaştırılmasıyla ilgili projelerimizi gerçekleştirdik" bilgisini paylaştı.

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biber, acı biber, yarışma