https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/10-yasindaki-cocugun-kullandigi-motosiklet-dolmusla-carpisti-11-yarali-1089194367.html
10 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet dolmuşla çarpıştı: 11 yaralı
10 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet dolmuşla çarpıştı: 11 yaralı
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Adana’da 10 yaşındaki çocuğun kullandığı 3 tekerlekli elektrikli motosiklete dolmuşun çarpması sonucu 11 kişi yaralandı. 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T09:53+0300
2024-10-14T09:53+0300
2024-10-14T09:53+0300
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kaza
motosiklet
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Adana'da yaşanan trafik kazası sonucu 11 kişi yaralandı, şans eseri hayatını kaybeden olmadı.10 yaşındaki A.T. annesi Hülya Takır ve 9 kişiyi de yanına alarak 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile yola çıktı. A.T. elektrikli bisikletle Güzelevler Mahallesinde ara sokaktan Levent Caddesine dikkatsizce çıkınca, Ramazan A. yönetimindeki 01 M 0110 dolmuş çarptı. Motosiklette 11 kişiÇarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletteki 11 kişi yola savruldu. Kaza anı ise dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Dolmuş sürücüsü ve yolcular hemen yaralananların yardımına koştu. Yaralılar çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/anadolu-otoyolunda-zincirleme-trafik-kazasi-istanbul-yonu-ulasima-kapandi-1087543613.html
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adana kaza, adana motosiklet kaza, adana 11 kişi motosiklet
10 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet dolmuşla çarpıştı: 11 yaralı
Adana’da 10 yaşındaki çocuğun kullandığı 3 tekerlekli elektrikli motosiklete dolmuşun çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Adana'da yaşanan trafik kazası sonucu 11 kişi yaralandı, şans eseri hayatını kaybeden olmadı.
10 yaşındaki A.T. annesi Hülya Takır ve 9 kişiyi de yanına alarak 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile yola çıktı.
A.T. elektrikli bisikletle Güzelevler Mahallesinde ara sokaktan Levent Caddesine dikkatsizce çıkınca, Ramazan A. yönetimindeki 01 M 0110 dolmuş çarptı.
Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletteki 11 kişi yola savruldu. Kaza anı ise dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Dolmuş sürücüsü ve yolcular hemen yaralananların yardımına koştu. Yaralılar çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.