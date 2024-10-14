https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/10-yasindaki-cocugun-kullandigi-motosiklet-dolmusla-carpisti-11-yarali-1089194367.html

10 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet dolmuşla çarpıştı: 11 yaralı

10 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet dolmuşla çarpıştı: 11 yaralı

Sputnik Türkiye

Adana’da 10 yaşındaki çocuğun kullandığı 3 tekerlekli elektrikli motosiklete dolmuşun çarpması sonucu 11 kişi yaralandı. 14.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

adana

kaza

motosiklet

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Adana'da yaşanan trafik kazası sonucu 11 kişi yaralandı, şans eseri hayatını kaybeden olmadı.10 yaşındaki A.T. annesi Hülya Takır ve 9 kişiyi de yanına alarak 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile yola çıktı. A.T. elektrikli bisikletle Güzelevler Mahallesinde ara sokaktan Levent Caddesine dikkatsizce çıkınca, Ramazan A. yönetimindeki 01 M 0110 dolmuş çarptı. Motosiklette 11 kişiÇarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletteki 11 kişi yola savruldu. Kaza anı ise dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Dolmuş sürücüsü ve yolcular hemen yaralananların yardımına koştu. Yaralılar çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/anadolu-otoyolunda-zincirleme-trafik-kazasi-istanbul-yonu-ulasima-kapandi-1087543613.html

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