https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/anadolu-otoyolunda-zincirleme-trafik-kazasi-istanbul-yonu-ulasima-kapandi-1087543613.html
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: İstanbul yönü ulaşıma iki saat boyunca kapandı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: İstanbul yönü ulaşıma iki saat boyunca kapandı
Sputnik Türkiye
Üç tanker, iki tır ve bir otomobilin karıştığı kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönü ulaşıma kapandı. 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T15:10+0300
2024-09-02T15:10+0300
2024-09-02T16:16+0300
türkiye
anadolu otoyolu
trafik kazası
istanbul
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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Hatipköy mevkisinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 3 tanker, 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.LPG yüklü tanker şarampole devrildiKazaya karışan araçlardan LPG yüklü tanker, bariyerleri aştıktan sonra 30 metre ilerleyerek şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan LPG tankerinde meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle ekipler bölgede önlem aldı. Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı otoyol iki saat süren çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/vedat-milor-trafik-kazasi-gecirdi-durumu-hakkinda-ilk-aciklama-1087511014.html
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anadolu otoyolu, trafik kazası, istanbul, kocaeli
anadolu otoyolu, trafik kazası, istanbul, kocaeli
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: İstanbul yönü ulaşıma iki saat boyunca kapandı
15:10 02.09.2024 (güncellendi: 16:16 02.09.2024)
Üç tanker, iki tır ve bir otomobilin karıştığı kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Hatipköy mevkisinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 3 tanker, 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
LPG yüklü tanker şarampole devrildi
Kazaya karışan araçlardan LPG yüklü tanker, bariyerleri aştıktan sonra 30 metre ilerleyerek şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan LPG tankerinde meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle ekipler bölgede önlem aldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı otoyol iki saat süren çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.