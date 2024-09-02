https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/anadolu-otoyolunda-zincirleme-trafik-kazasi-istanbul-yonu-ulasima-kapandi-1087543613.html

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: İstanbul yönü ulaşıma iki saat boyunca kapandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: İstanbul yönü ulaşıma iki saat boyunca kapandı

Sputnik Türkiye

Üç tanker, iki tır ve bir otomobilin karıştığı kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönü ulaşıma kapandı. 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T15:10+0300

2024-09-02T15:10+0300

2024-09-02T16:16+0300

türkiye

anadolu otoyolu

trafik kazası

istanbul

kocaeli

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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Hatipköy mevkisinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 3 tanker, 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.LPG yüklü tanker şarampole devrildiKazaya karışan araçlardan LPG yüklü tanker, bariyerleri aştıktan sonra 30 metre ilerleyerek şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan LPG tankerinde meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle ekipler bölgede önlem aldı. Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı otoyol iki saat süren çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/vedat-milor-trafik-kazasi-gecirdi-durumu-hakkinda-ilk-aciklama-1087511014.html

türkiye

anadolu otoyolu

istanbul

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anadolu otoyolu, trafik kazası, istanbul, kocaeli