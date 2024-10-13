https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/unlu-tarihci-profesor-ilber-ortayli-hepiniz-zeytinlik-alin-ve-zeytin-yetistirin-1089177703.html

Ünlü tarihçi Profesör İlber Ortaylı: Hepiniz zeytinlik alın ve zeytin yetiştirin

Ünlü tarihçi Profesör İlber Ortaylı: Hepiniz zeytinlik alın ve zeytin yetiştirin

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytin yağlı yemek tarifleri içeren bir kitabın tanıtımına katılan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Hepiniz zeytinlik... 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T15:02+0300

2024-10-13T15:02+0300

2024-10-13T15:02+0300

yaşam

zeytin

zeytin ağacı

zeytinyağı

sahte zeytinyağı

natürel zeytinyağı

ayvalık

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Akdeniz Mutfağı'na ait önemli yemeklerin tarifi ve püf noktalarının anlatıldığı bir kitabın tanıtım gecesine katılan İlber Ortaylı, Ege'nin iki yakasından biri olan Ayvalık'ta bir eğitim enstitüsü kurulması gerektiğini belirterek, “Yani hemen akıllara bir üniversite geliyor. Ama değil. Bir sosyal bilgiler enstitüsü. İki tarafın dilini öğrettikleri, tarihi araştırdıkları bir bölgedir Ayvalık. Zengin ve renkli bir yer” dedi.Prof. Dr. Ortaylı konuşmasında Yunanistan ile ilişkilere değinerek , “İnşallah iki yaka arasındaki ilişkiler de iyi gider. Çünkü Midilli, Yunanistan da çok zıt bir vilayettir. Mesela halen daha Komünist Parti'ye rey verir. Bu durum ülkenin başka kentlerinde pek görülmez. O yüzden de Atina ile araları pek iyi değildir. Bunu da herkes bilir. Böyle buradaki gibi uysal, uyumlu bir bölge değildir. Ama bütün bunlara rağmen insanlar iyidir orada. Güzel bir adadır. Ege'de hiçbir ada, Midilli kadar yeşil ve güzel değildir. Halen daha adanın zeytin ziraatı çok iyidir. Ayvalık'ta bu durum aynı şekilde iyi. Ama ben, etrafınızdaki zeytinlikleri korumanızı tavsiye ediyorum. Bize en iyi ödül bu olur. Hepiniz zeytinlik alın ve zeytin yetiştirin" dedi. 'Türkiye, zeytin zenginliği bakımından İspanya'dan geride değildir'Bölgedeki yapılaşmaya dikkat çeken Ortaylı, "Bunun üzerinde durmamız lazım. Bu durum milli bir felakettir ve bana kalırsa da, Türkiye nasıl klasik kültür bakımından Akdeniz de en zengin bölgeyse, bu durum zeytinler içinde aynı paralelde zenginliğe sahiptir. Bu değerleri korumamız lazım. Ayvalık ve Türkiye, zeytin zenginliği bakımından İspanya'dan geride değildir. Ama bununda herkes bilincinde değil. İtiraf etmem lazım. Zeytinin değeri konusunda Akhisarlılar daha fazla bilince sahip. Bu anlamda yarışmak lazım ve Akhisar'daki gibi bir zeytin festivali organizasyonu Ayvalık'ta olabilsin. Bu tip zeytin seminerlerini yıllarca yapabilmek oldukça zor. Ama imkânsız değil. O günleri görebildiğim gün, herhalde daha mutlu olacağım” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/prof-dr-nazim-sekeroglu-zeytinyagi-adi-altinda-satilan-yaglarin-yuzde-70u-sahte-taklit-veya-1088920172.html

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zeytin, zeytin ağacı, zeytinyağı, sahte zeytinyağı, natürel zeytinyağı, ayvalık