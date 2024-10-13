https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/turkiyenin-en-yasli-insani-arzu-sinirlioglu-117-yasinda-hayatini-kaybetti-1089183718.html

Türkiye’nin en yaşlı insanı Arzu Sınırlıoğlu 117 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye’nin en yaşlı insanı Arzu Sınırlıoğlu 117 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin en yaşlı insanı 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu rahatsızlanarak Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar yaşlılığa bağlı... 13.10.2024, Sputnik Türkiye

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Türkiye’nin en yaşlı insanı olarak tanınan 117 yaşındaki Arzu Sınırlıoğlu, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yaşama veda etti.Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 117 yaşındaki Arzu Sınırlıoğlu Türkiye'nin en yaşlı insanı olarak tanındı. 117 yıllık ömrünü sağlıklı beslenme ve aktif yaşama borçlu olduğuna değinen Arzu Sınırlıoğlu pandemi döneminde Covid-19 hastalığını yenerek gündem olmuştu. Evinde rahatsızlanan Arzu Sınırlıoğlu, 117 yaşında tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde vefat etti. Doktorlar tarafından yaşlılığı bağlı hastalıklar nedeniyle öldüğü belirtilen Arzu Sınırlıoğlu'nun cenazesi doğduğu köy olan Elmalı'da toprağa verildi.Arzu Sınırlıoğlu kimdir?1907 yılında Kırıkkale'nin Elmalı köyünde dünyaya gelen Arzu Sınırlıoğlu, Türkiye'nin en yaşlı insanı olarak tanındı. 117 yıllık ömründe 6 çocuk dünyaya getiren Arzu Sınırlıoğlu köy hayatında doğal besinler tükettiğini dile getirmişti. 2020 yılının Aralık ayında koronavirüse yakalanan Arzu Sınırlıoğlu, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi görmüştü. 2024 yerel seçimlerinde de sandık başına giderek oy kullanmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dile getirmişti.

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arzu sınırlıoğlu, türkiye'nin en yaşlı insanı