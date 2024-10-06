https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/japonya-nufusu-inanilmaz-yaslaniyor-2050de-5-milyon-yaslinin-akrabasi-dahi-olmayacak-1088876905.html
Japonya nüfusu 'inanılmaz' yaşlanıyor: '2050'de 5 milyon yaşlının akrabası dahi olmayacak'
Japonya nüfusu 'inanılmaz' yaşlanıyor: '2050'de 5 milyon yaşlının akrabası dahi olmayacak'
Sputnik Türkiye
Japonya'da yaşlanma nedeniyle 2050 yılında yaklaşık 5 milyon kişinin hiç akrabası kalmayacak ve devletin bu kişilere bakması gerekecek. 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T12:08+0300
2024-10-06T12:08+0300
2024-10-06T12:08+0300
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Japonya'da 65 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 10'undan fazlasının 2050 yılında hiç yakın akrabası kalmayacak. Kyodo ajansının haberine göre Japonya Araştırma Enstitüsü, torunlar da dahil olmak üzere üçüncü dereceye kadar akrabası olmayan yaşlıların sayısının 2050'de 4,48 milyona ulaşacağını belirtti.Enstitü, 65 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 10'undan fazlasına tekabül eden bu 4,48 milyonun cenazelerine kimin sahip çıkacağı ve huzurevlerinde kimin yaşlılara kefil olacağı konusunda endişeler olduğunu ifade etti.Devlet 600 bin kişiye bakmak zorunda kalacak Ayrıca bakıma ihtiyacı olduğu belgelenen yaşlıların sayısının 2050'de 590 bine yükseleceği öngörülüyor.Japonya'da pek çok bakımevi ve tıbbi tesis, yaşlılara bakım hizmeti vermek için kefil talep ediyor.Yaşlanan ülkede evlenen kişi sayısı azaldığı için, üçüncü dereceden akrabası olmayan 65 yaş ve üzeri kişilerin sayısı sürekli artıyor.
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japonya, yaşlılık, yaşlılık aylığı, nüfus, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus planlaması
japonya, yaşlılık, yaşlılık aylığı, nüfus, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus planlaması
Japonya nüfusu 'inanılmaz' yaşlanıyor: '2050'de 5 milyon yaşlının akrabası dahi olmayacak'
Japonya'da yaşlanma nedeniyle 2050 yılında yaklaşık 5 milyon kişinin hiç akrabası kalmayacak ve devletin bu kişilere bakması gerekecek.
Japonya'da 65 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 10'undan fazlasının 2050 yılında hiç yakın akrabası kalmayacak. Kyodo ajansının haberine göre Japonya Araştırma Enstitüsü, torunlar da dahil olmak üzere üçüncü dereceye kadar akrabası olmayan yaşlıların sayısının 2050'de 4,48 milyona ulaşacağını belirtti.
Enstitü, 65 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 10'undan fazlasına tekabül eden bu 4,48 milyonun cenazelerine kimin sahip çıkacağı ve huzurevlerinde kimin yaşlılara kefil olacağı konusunda endişeler olduğunu ifade etti.
Devlet 600 bin kişiye bakmak zorunda kalacak
Ayrıca bakıma ihtiyacı olduğu belgelenen yaşlıların sayısının 2050'de 590 bine yükseleceği öngörülüyor.
Japonya'da pek çok bakımevi ve tıbbi tesis, yaşlılara bakım hizmeti vermek için kefil talep ediyor.
Yaşlanan ülkede evlenen kişi sayısı azaldığı için, üçüncü dereceden akrabası olmayan 65 yaş ve üzeri kişilerin sayısı sürekli artıyor.