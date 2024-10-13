https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/trumpin-miting-alani-yakininda-silahli-bir-adam-yakalandi-muhtemelen-bir-suikast-girisimini-daha-1089187506.html

Trump'ın miting alanı yakınında silahlı bir adam yakalandı: 'Muhtemelen bir suikast girişimini daha önledik'

Trump'ın miting alanı yakınında silahlı bir adam yakalandı: 'Muhtemelen bir suikast girişimini daha önledik'

Sputnik Türkiye

ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın miting alanı yakınında sahte giriş kartı olan silahlı bir adam yakalandı. Yetkililer... 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T23:28+0300

2024-10-13T23:28+0300

2024-10-13T23:50+0300

dünya

donald trump

suikast girişimi

suikast

abd

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Kaliforniya'da eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump'ın düzenlediği mitingin yakınında silahlı bir adamın tutukladığı ortaya çıktı.Trump'ın Coachella Vadisi'ndeki miting alanının dışında silahlı ve sahte giriş kartlı bir adam polisler tarafından durduruldu. Polis, şüphelinin miting alanından yaklaşık 1.6 kilometre uzakta, dolu bir av tüfeği, tabanca ve dolu şarjörle ve sahte giriş kartı ile yakalandığını açıkladı.Riverside County Şerifi Chad Bianco yaptığı açıklamada, “Suikast girişimi, yerel polislerin mitingin dışında silahlı ve sahte pasaportlu bir adamı durdurmasıyla dün son anda engellendi. Muhtemelen bir suikast girişimini daha önledik” dedi. Trump'a suikast girişimleriDonald Trump'a 2024 başkanlık seçimleri öncesi ilk suikast girişimi 13 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.Seçim kampanyası sırasında 15 Eylül 2024'de bir kez daha suikast girişiminde bulunulmuştu. , Gizli Servis ajanının çitlerin arasından çıkan silah namlusunu fark ederek şüpheliye doğru ateş açması sonrası zanlı kaçmıştı. Ardından arabayla kaçan zanlı yakalanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/trump-suikasti-raporu-cikti-hem-federal-hem-de-yerel-kolluk-kuvvetlerinde-kusurlar-saptandi-1088267293.html

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donald trump, suikast girişimi, suikast, abd