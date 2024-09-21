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Trump'a suikast girişimi raporu çıktı: Hem federal hem de yerel kolluk kuvvetlerinde kusurlar saptandı
Trump'a suikast girişimi raporu çıktı: Hem federal hem de yerel kolluk kuvvetlerinde kusurlar saptandı
Sputnik Türkiye
ABD başkan adayı Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen 13 Temuz tarihhli suikast girişimine yönelik Gizli Servis raporunda, hem federal hem de yerel kolluk... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T01:46+0300
2024-09-21T01:50+0300
dünya
donald trump
the trump organization
gizli servis
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suikast girişimi
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ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik temmuz ayındaki suikast girişimi ile ilgili ABD Gizli Servisi raporu çıktı. Rapora göre, suikast girişiminin öncesinde 'iletişim hataları' olduğu saptandı.Son yayımlanan ABD Gizli Servisi raporu, Associated Press ajansının haberine göre, suikast girişimi öncesi hem federal hem de yerel kolluk kuvvetlerindeki kusurları içeriyor. Miting alanındaki bir binanın çatısından ateş açan silahlı saldırgan Thomas Matthew Crooks'u durdurmak için atılabilecek adımları değerlendiren 5 sayfalık rapor, Gizli Servis'in, 'miting alanının bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurulmadan önce bildiğini' ortaya koydu.'Yerel polis memurları bölgedeki iletişim merkezlerini bilmiyordu'Raporda kayda geçenlere göre, bölgedeki bazı yerel polis memurlarının arazide bulunan iki iletişim merkezinin varlığından haberdar olmamaları, dolayısıyla Gizli Servis'in telsiz yayınlarını almadığını bilmemeleri gerekçe olarak gösterildi.Buna göre raporda, kolluk kuvvetlerinin Gizli Servis'in radyo frekanslarının kapsamı dışında hayati bilgileri iletirken, ayrıntılar Gizli Servis'in kendi ağı yerine 'mobil/hücresel cihazlar aracılığıyla kademeli veya parçalı bir şekilde' iletildiği yer aldı. Gizli Servis'in ayrıntılı bilgiye sahip olmadığı belirtildiRaporda, Gizli Servis'in, çok sayıda katılımcıyı daha iyi toplayabileceği için Trump'ın ekibi tarafından seçilen miting alanının 'olası bir saldırgan tarafından istismar edilebilecek görüş hatları nedeniyle bir güvenlik sorunu oluşturduğunu' önceden anladığı kayda geçirildi.Buna karşın 13 Temmuz'da söz konusu endişeleri gidermek için hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı ve Gizli Servis'in, yerinde olabilecek yerel kolluk kuvvetleri desteği hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığı belirtildi.Raporda ise olası suçlanabilecek kişiler ile herhangi bir personelin disiplin cezası alıp almadığı hakkında bir bilgi bulunmadığı bilgisi verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/trumpa-ukrayna-destekcisi-suikast-girisiminde-bulunmustu-gizli-servisden-aciklama-geldi--1088108226.html
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donald trump, the trump organization, gizli servis, suikast, suikast girişimi, thomas matthew crooks
donald trump, the trump organization, gizli servis, suikast, suikast girişimi, thomas matthew crooks

Trump'a suikast girişimi raporu çıktı: Hem federal hem de yerel kolluk kuvvetlerinde kusurlar saptandı

01:46 21.09.2024 (güncellendi: 01:50 21.09.2024)
© AP Photo / Gene J. PuskarTrump'a suikast
Trump'a suikast - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
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ABD başkan adayı Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen 13 Temuz tarihhli suikast girişimine yönelik Gizli Servis raporunda, hem federal hem de yerel kolluk kuvvetlerindeki 'iletişim hataları' yer aldı.
ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik temmuz ayındaki suikast girişimi ile ilgili ABD Gizli Servisi raporu çıktı. Rapora göre, suikast girişiminin öncesinde 'iletişim hataları' olduğu saptandı.Son yayımlanan ABD Gizli Servisi raporu, Associated Press ajansının haberine göre, suikast girişimi öncesi hem federal hem de yerel kolluk kuvvetlerindeki kusurları içeriyor.
Miting alanındaki bir binanın çatısından ateş açan silahlı saldırgan Thomas Matthew Crooks'u durdurmak için atılabilecek adımları değerlendiren 5 sayfalık rapor, Gizli Servis'in, 'miting alanının bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurulmadan önce bildiğini' ortaya koydu.

'Yerel polis memurları bölgedeki iletişim merkezlerini bilmiyordu'

Raporda kayda geçenlere göre, bölgedeki bazı yerel polis memurlarının arazide bulunan iki iletişim merkezinin varlığından haberdar olmamaları, dolayısıyla Gizli Servis'in telsiz yayınlarını almadığını bilmemeleri gerekçe olarak gösterildi.
Buna göre raporda, kolluk kuvvetlerinin Gizli Servis'in radyo frekanslarının kapsamı dışında hayati bilgileri iletirken, ayrıntılar Gizli Servis'in kendi ağı yerine 'mobil/hücresel cihazlar aracılığıyla kademeli veya parçalı bir şekilde' iletildiği yer aldı.

Gizli Servis'in ayrıntılı bilgiye sahip olmadığı belirtildi

Raporda, Gizli Servis'in, çok sayıda katılımcıyı daha iyi toplayabileceği için Trump'ın ekibi tarafından seçilen miting alanının 'olası bir saldırgan tarafından istismar edilebilecek görüş hatları nedeniyle bir güvenlik sorunu oluşturduğunu' önceden anladığı kayda geçirildi.
Buna karşın 13 Temmuz'da söz konusu endişeleri gidermek için hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı ve Gizli Servis'in, yerinde olabilecek yerel kolluk kuvvetleri desteği hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığı belirtildi.
Raporda ise olası suçlanabilecek kişiler ile herhangi bir personelin disiplin cezası alıp almadığı hakkında bir bilgi bulunmadığı bilgisi verildi.
A member of US Secret Service - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
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Trump'a Ukrayna destekçisi suikast girişiminde bulunmuştu: Gizli Servis'den açıklama geldi
17 Eylül, 09:54
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