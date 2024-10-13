https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/israil-ordusu-gazzedeki-nuseyrat-ve-cibaliye-multeci-kamplarina-saldirdi-en-az-11-olu-1089170667.html
İsrail ordusu, Gazze'deki Nuseyrat ve Cibaliye mülteci kamplarına saldırdı: En az 11 ölü
İsrail ordusu, Gazze'deki Nuseyrat ve Cibaliye mülteci kamplarına saldırdı: En az 11 ölü
Sputnik Türkiye
İsrail’in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına yenileri eklendi. Gazze Şeridi'ndeki iki mülteci kampının hedef alındığı saldırılarda en az 11 kişinin... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T09:35+0300
2024-10-13T09:35+0300
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Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat ve Cibaliye mülteci kamplarına yeni saldırılar düzenledi.İsrail ordusunun Nuseyrat mülteci kampında yaşayan bir ailenin evini hedef aldığı saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti.Cibaliye mülteci kampına düzenlenen bir diğer saldırıda ise en az 4 kişi öldü.Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.Ölü sayısı 42 bini aşmıştıFilistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 42 bin 175'e ulaştığı bildirilmişti. Yaralı sayısının ise 98 bin 336'ya yükseldiği kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/pentagon-abd-israilde-thaad-sistemlerinin-konuslandirilmasi-konusunda-henuz-bir-karar-vermedi-1089168867.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, nuseyrat mülteci kampı, cibaliye mülteci kampı, filistin sağlık bakanlığı
israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, nuseyrat mülteci kampı, cibaliye mülteci kampı, filistin sağlık bakanlığı
İsrail ordusu, Gazze'deki Nuseyrat ve Cibaliye mülteci kamplarına saldırdı: En az 11 ölü
İsrail’in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına yenileri eklendi. Gazze Şeridi'ndeki iki mülteci kampının hedef alındığı saldırılarda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat ve Cibaliye mülteci kamplarına yeni saldırılar düzenledi.
İsrail ordusunun Nuseyrat mülteci kampında yaşayan bir ailenin evini hedef aldığı saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti.
Cibaliye mülteci kampına düzenlenen bir diğer saldırıda ise en az 4 kişi öldü.
Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.
Ölü sayısı 42 bini aşmıştı
Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 42 bin 175'e ulaştığı bildirilmişti. Yaralı sayısının ise 98 bin 336'ya yükseldiği kaydedilmişti.