https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/israil-ordusu-gazzedeki-nuseyrat-ve-cibaliye-multeci-kamplarina-saldirdi-en-az-11-olu-1089170667.html

İsrail ordusu, Gazze'deki Nuseyrat ve Cibaliye mülteci kamplarına saldırdı: En az 11 ölü

İsrail ordusu, Gazze'deki Nuseyrat ve Cibaliye mülteci kamplarına saldırdı: En az 11 ölü

Sputnik Türkiye

İsrail’in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına yenileri eklendi. Gazze Şeridi'ndeki iki mülteci kampının hedef alındığı saldırılarda en az 11 kişinin... 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T09:35+0300

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Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat ve Cibaliye mülteci kamplarına yeni saldırılar düzenledi.İsrail ordusunun Nuseyrat mülteci kampında yaşayan bir ailenin evini hedef aldığı saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti.Cibaliye mülteci kampına düzenlenen bir diğer saldırıda ise en az 4 kişi öldü.Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.Ölü sayısı 42 bini aşmıştıFilistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 42 bin 175'e ulaştığı bildirilmişti. Yaralı sayısının ise 98 bin 336'ya yükseldiği kaydedilmişti.

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