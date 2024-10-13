https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/rus-su-34-bombardiman-ucagi-ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesindeki-asker-yiginagini-vurdu-1089181516.html
Rus Su-34 bombardıman uçağı, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki asker yığınağını vurdu
Rus Su-34 bombardıman uçağı, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki asker yığınağını vurdu
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Ukrayna ordusuna darbe vurarak ilerleyişini sürdürüyor. 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T16:54+0300
2024-10-13T16:54+0300
2024-10-13T16:54+0300
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rusya ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-34 bombardıman uçağının Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki müstahkem mevkisini ve asker yığınağını vurduğunu bildirdi.Bakanlık, "Su-34'ün mürettebatı, Kursk Bölgesi'nin sınır hattında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin müstahkem mevkisini ve asker yığınağına bombardıman gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.Bombardımanın hava bombalarıyla gerçekleştirildiğini kaydeden bakanlık, bu bombaların evrensel planlama ve doğrulama modülüyle donatıldığının altını çizdi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/irandan-batiya-rusyaya-balistik-fuze-vermedik-kendinize-baska-bir-hikaye-bulun-1089179824.html
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Rus Su-34 bombardıman uçağı, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki asker yığınağını vurdu
Özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Ukrayna ordusuna darbe vurarak ilerleyişini sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-34 bombardıman uçağının Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki müstahkem mevkisini ve asker yığınağını vurduğunu bildirdi.
Bakanlık, "Su-34'ün mürettebatı, Kursk Bölgesi'nin sınır hattında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin müstahkem mevkisini ve asker yığınağına bombardıman gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
Bombardımanın hava bombalarıyla gerçekleştirildiğini kaydeden bakanlık, bu bombaların evrensel planlama ve doğrulama modülüyle donatıldığının altını çizdi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.