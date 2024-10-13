https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/rus-su-34-bombardiman-ucagi-ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesindeki-asker-yiginagini-vurdu-1089181516.html

Rus Su-34 bombardıman uçağı, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki asker yığınağını vurdu

Rus Su-34 bombardıman uçağı, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki asker yığınağını vurdu

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Ukrayna ordusuna darbe vurarak ilerleyişini sürdürüyor. 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T16:54+0300

2024-10-13T16:54+0300

2024-10-13T16:54+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya ordusu

özel askeri harekat

su-34

su-34 uçağı

bombardıman

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083488797_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_16ba4fa1bafc387161fd740079a1c30c.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-34 bombardıman uçağının Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki müstahkem mevkisini ve asker yığınağını vurduğunu bildirdi.Bakanlık, "Su-34'ün mürettebatı, Kursk Bölgesi'nin sınır hattında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin müstahkem mevkisini ve asker yığınağına bombardıman gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.Bombardımanın hava bombalarıyla gerçekleştirildiğini kaydeden bakanlık, bu bombaların evrensel planlama ve doğrulama modülüyle donatıldığının altını çizdi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/irandan-batiya-rusyaya-balistik-fuze-vermedik-kendinize-baska-bir-hikaye-bulun-1089179824.html

rusya

kursk bölgesi

kursk

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, özel askeri harekat, su-34, su-34 uçağı, bombardıman, bombardıman uçağı, kursk bölgesi, kursk, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu