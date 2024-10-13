https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/polonya-basbakani-siginma-hakkini-gecici-olarak-askiya-almayi-planladigini-duyurdu-1089172306.html
Polonya Başbakanı, sığınma hakkını geçici olarak askıya almayı planladığını duyurdu
Polonya Başbakanı, sığınma hakkını geçici olarak askıya almayı planladığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Polonya Başbakanı Donald Tusk, önceki hükümeti suçlayarak son sekiz yılda Polonya'nın yasa dışı göç dalgası üzerindeki kontrolünü kaybettiğini ve 2018-2023... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T11:07+0300
2024-10-13T11:07+0300
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yasadışı göçmenler
yasadışı göç
yasadışı geçiş
polonya
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Başbakan Donald Tusk, dün göç üzerinde tam kontrolü yeniden sağlamak ve Polonya sınırlarının yasadışı geçişini azami ölçüde sınırlamak amacıyla "Kontrolü yeniden ele geçir, güvenliği sağla" adlı bir hükümet stratejisinin benimsendiğini duyurdu.Tusk, yasadışı göçmenlik konusunda geçmiş hükümetleri suçlayarak 'yasadışı göç bağlamında, Polonya'nın ve AB sınırlarının güvenliğini hiçe sayan Avrupa'nın en göç yanlısı hükümetini kurduklarını' vurguladı. Başbakan Tusk sığınma hakkını geçici olarak askıya alacağını belirterek şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/scholz-zelenskiyin-rus-topraklarinin-vurulmasi-ve-nato-uyeligi-ile-ilgili-taleplerini-gormezden-1089172153.html
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yasadışı göçmenler, yasadışı göç, yasadışı geçiş, polonya, donald tusk
yasadışı göçmenler, yasadışı göç, yasadışı geçiş, polonya, donald tusk
Polonya Başbakanı, sığınma hakkını geçici olarak askıya almayı planladığını duyurdu
Polonya Başbakanı Donald Tusk, önceki hükümeti suçlayarak son sekiz yılda Polonya'nın yasa dışı göç dalgası üzerindeki kontrolünü kaybettiğini ve 2018-2023 yılları arasında 6 milyondan fazla vize verdiğini açıkladı. Tusk, sığınma hakkını geçici olarak askıya almayı planladığını duyurdu.
Başbakan Donald Tusk, dün göç üzerinde tam kontrolü yeniden sağlamak ve Polonya sınırlarının yasadışı geçişini azami ölçüde sınırlamak amacıyla "Kontrolü yeniden ele geçir, güvenliği sağla" adlı bir hükümet stratejisinin benimsendiğini duyurdu.
Tusk, yasadışı göçmenlik konusunda geçmiş hükümetleri suçlayarak 'yasadışı göç bağlamında, Polonya'nın ve AB sınırlarının güvenliğini hiçe sayan Avrupa'nın en göç yanlısı hükümetini kurduklarını' vurguladı.
Başbakan Tusk sığınma hakkını geçici olarak askıya alacağını belirterek şunları kaydetti:
“Göç stratejisinin unsurlarından biri de sığınma hakkının bölgesel kapsamda geçici olarak askıya alınması olacak ve bunun Avrupa'da tanınmasını talep edeceğim."