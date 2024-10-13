https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/pentagon-dogruladi-abd-israile-amerikan-ekibiyle-birlikte-thaad-fuze-savunma-bataryasi-gonderecek-1089184592.html

Pentagon doğruladı: ABD, İsrail'e füze savunma sistemi gönderecek

Pentagon doğruladı: ABD, İsrail'e füze savunma sistemi gönderecek

Sputnik Türkiye

Pentagon, ABD'nin İsrail'e, Amerikan ekibiyle birlikte THAAD füze savunma sistemi konuşlandıracağını doğruladı. 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T19:35+0300

2024-10-13T19:35+0300

2024-10-13T19:52+0300

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Joe Biden'ın kararı üzerine ABD'nin, İsrail'e ABD personelinden oluşan bir ekiple birlikte THAAD füze savunma sistemi göndereceğini duyurdu.Pentagon sözcüsü yaptığı açıklamada, Biden'ın kararı üzerine ilgili ABD askeri personeliyle birlikte İsrail'e bir THAAD füze savunma sistemi konuşlandırılacağını söyledi.Kararın, İran'ın İsrail'e yönelik son füze saldırılarına yanıt olarak olası bir İsrail saldırısı için alındığı bildirildi.Sözcü Patrick S. Ryder Biden'ın talimatıyla ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, 'iran'In İsrail'e yönelik benzeri görülmemiş saldırılarının' ardından İsrail'in hava savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmak için THAAD bataryasının ve ilgili ABD askeri personel ekibinin İsrail'e konuşlandırılmasına onay verdiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/bm-baris-gucu-lubnan-israil-siniri-israil-ordusu-tarafindan-ihlal-edildi-1089184148.html

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abd israile füze savunma sistemi gönderecek, thaad nedir, thaad füze savunma sistemi