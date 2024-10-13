https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/pentagon-abd-israilde-thaad-sistemlerinin-konuslandirilmasi-konusunda-henuz-bir-karar-vermedi-1089168867.html
Pentagon: ABD, İsrail'de THAAD sistemlerinin konuşlandırılması konusunda henüz bir karar vermedi
Pentagon: ABD, İsrail'de THAAD sistemlerinin konuşlandırılması konusunda henüz bir karar vermedi
Sputnik Türkiye
Pentagon yetkilisi, THAAD sistemlerinin İsrail'de konuşlandırılmasına ilişkin henüz bir karar alınmadığını belirtti. 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T00:55+0300
2024-10-13T00:55+0300
2024-10-13T00:54+0300
dünya
abd savunma bakanlığı (pentagon)
israil
iran
thaad füze sistemleri
balistik füze
tehdit
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ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir yetkili Sputnik’e verdiği demeçte, ABD'nin şu aşamada İran'dan fırlatılabilecek balistik füzeleri önlemek üzere İsrail'de THAAD füze savunma sistemlerinin olası konuşlandırılması konusunda henüz bir karar vermediğini söyledi.Yetkili, "Bu konuyla ilgili henüz bir karar verilmedi" dedi.Daha önce İsrail'de yayın yapan haber kanalları, ABD'nin İran'dan gelebilecek tehditlere karşı İsrail'e uzun menzilli balistik füzeleri engellemek üzere THAAD hava savunma sistemi konuşlandıracağını iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/abd-netanyahu-hukumetine-destegini-surduruyor-irana-karsi-israile-thaad-konuslandirilacak-1089167128.html
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abd savunma bakanlığı (pentagon), israil, iran, thaad füze sistemleri, balistik füze, tehdit
abd savunma bakanlığı (pentagon), israil, iran, thaad füze sistemleri, balistik füze, tehdit
Pentagon: ABD, İsrail'de THAAD sistemlerinin konuşlandırılması konusunda henüz bir karar vermedi
Pentagon yetkilisi, THAAD sistemlerinin İsrail'de konuşlandırılmasına ilişkin henüz bir karar alınmadığını belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir yetkili Sputnik’e verdiği demeçte, ABD'nin şu aşamada İran'dan fırlatılabilecek balistik füzeleri önlemek üzere İsrail'de THAAD füze savunma sistemlerinin olası konuşlandırılması konusunda henüz bir karar vermediğini söyledi.
Yetkili, "Bu konuyla ilgili henüz bir karar verilmedi" dedi.
Daha önce İsrail'de yayın yapan haber kanalları, ABD'nin İran'dan gelebilecek tehditlere karşı İsrail'e uzun menzilli balistik füzeleri engellemek üzere THAAD hava savunma sistemi konuşlandıracağını iddia etmişti.