https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/pentagon-abd-israilde-thaad-sistemlerinin-konuslandirilmasi-konusunda-henuz-bir-karar-vermedi-1089168867.html

Pentagon: ABD, İsrail'de THAAD sistemlerinin konuşlandırılması konusunda henüz bir karar vermedi

Pentagon: ABD, İsrail'de THAAD sistemlerinin konuşlandırılması konusunda henüz bir karar vermedi

Sputnik Türkiye

Pentagon yetkilisi, THAAD sistemlerinin İsrail'de konuşlandırılmasına ilişkin henüz bir karar alınmadığını belirtti. 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T00:55+0300

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dünya

abd savunma bakanlığı (pentagon)

israil

iran

thaad füze sistemleri

balistik füze

tehdit

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ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir yetkili Sputnik’e verdiği demeçte, ABD'nin şu aşamada İran'dan fırlatılabilecek balistik füzeleri önlemek üzere İsrail'de THAAD füze savunma sistemlerinin olası konuşlandırılması konusunda henüz bir karar vermediğini söyledi.Yetkili, "Bu konuyla ilgili henüz bir karar verilmedi" dedi.Daha önce İsrail'de yayın yapan haber kanalları, ABD'nin İran'dan gelebilecek tehditlere karşı İsrail'e uzun menzilli balistik füzeleri engellemek üzere THAAD hava savunma sistemi konuşlandıracağını iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/abd-netanyahu-hukumetine-destegini-surduruyor-irana-karsi-israile-thaad-konuslandirilacak-1089167128.html

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abd savunma bakanlığı (pentagon), israil, iran, thaad füze sistemleri, balistik füze, tehdit