Kırgız lider Caparov'dan Batı'ya sert çıkış: 'Bize Rusya'yla işbirliğini sonlandırmamızı emretmeyin'
© Sputnik / Алексей Майшев/
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Kırgızistan Devlet Başkanı Caparov, bazı AB ve NATO ülkeleri Moskova'yla işbirliğini sürdürürken Rusya'nın Orta Asya'daki ortaklarından işbirliğini sonlandırmalarının istenemeyeceğini belirtti.
Rus basınına demeç veren Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Batılı ülkelerin Rusya'nın ortaklarına karşı Moskova'yla işbirliği konusunda sergiledikleri tutuma tepki gösterdi.
Batı'nın tutumunun yanlış olduğunu söyleyen Caparov, "Neden mi? Avrupa'ya gittiğimde, söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor. NATO veya AB'ye üye Avrupa ülkeleri var, onlar Rusya'yla işbirliği yapıyor. O halde bize Rusya veya Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile işbirliği yapmamamızı söylemesinler, emretmesinler veya talep etmesinler" dedi.
BDT'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinden oluştuğunu anımsatan Caparov, Kırgızistan'ın hepsiyle işbirliği yapması gerektiğinin altını çizdi.
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi, bu hafta Moskova’da toplanmıştı. Zirveye Kırgız lider Caparov da katılmıştı.
Zirve, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından kurulan BDT’nin hala önemli bir işlevi olduğunu ve üye ülkeler arasındaki bağları güçlendirmek için bir platform sunduğunu bir kez daha ortaya koymuştu.
Batı'nın tutumunun yanlış olduğunu söyleyen Caparov, "Neden mi? Avrupa'ya gittiğimde, söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor. NATO veya AB'ye üye Avrupa ülkeleri var, onlar Rusya'yla işbirliği yapıyor. O halde bize Rusya veya Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile işbirliği yapmamamızı söylemesinler, emretmesinler veya talep etmesinler" dedi.
BDT'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinden oluştuğunu anımsatan Caparov, Kırgızistan'ın hepsiyle işbirliği yapması gerektiğinin altını çizdi.
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi, bu hafta Moskova’da toplanmıştı. Zirveye Kırgız lider Caparov da katılmıştı.
Zirve, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından kurulan BDT’nin hala önemli bir işlevi olduğunu ve üye ülkeler arasındaki bağları güçlendirmek için bir platform sunduğunu bir kez daha ortaya koymuştu.
Nazizim'e karşı birlik olma çağrısı
Zirvenin sonunda, İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferin 80. yıldönümüne dair bir bildiri yayımlandı ve bu tarihsel olayın BDT ülkeleri arasında birleştirici bir rol oynadığı vurgulandı. Bildiride faşizm ve Nazizim'in tekrar canlanmasına izin verilmemesi ve yeni bir dünya savaşının başlatılmaması yönünde çağrı da yapılmıştı.
2025 yılında Tacikistan’ın BDT’ye başkanlık edeceği ve bir sonraki zirvenin Duşanbe’de yapılacağı duyurulmuştu.