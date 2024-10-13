https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/musiad-baskani-bolgesel-asgari-ucret-talep-etti-asgari-ucretin-3te-2sine-calisirim-diyenler-var-1089181243.html

MÜSİAD Başkanı bölgesel asgari ücret talep etti: 'Asgari ücretin 3'te 2'sine çalışırım diyenler var'

MÜSİAD Başkanı bölgesel asgari ücret talep etti: 'Asgari ücretin 3'te 2'sine çalışırım diyenler var'

Sputnik Türkiye

2025 yılı asgari ücret tahminleri gündemdeki yerini korurken Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, bölgesel asgari ücret... 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T16:50+0300

2024-10-13T16:50+0300

2024-10-13T16:56+0300

ekonomi

müsiad

müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)

genç müsiad

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

maaş

brüt maaş

net maaş

maaş krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/06/1065472381_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_d6c782c3d730ff22146d08b5a823955e.jpg

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı katıldığı canlı yayında asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu.Aralık ayında toplanacak asgari ücret tespit komisyonu öncesi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı canlı yayında tartışma yaratan açıklamalarda bulundu. Bölgesel asgari ücretin tekrar getirilmesini isteyen MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı "Anadolu'nun hem geçim şartları daha iyi hem kira fiyatları daha düşük. Kiradan dolayı 10 bin TL fark ediyor. Asgari ücretin 3'te 2'sine çalışırım diyenler var" dedi.Bölgesel Asgari Ücret nedir?Türkiye'de bölgesel asgari ücret uygulaması,1951-1974 yılları arasında uygulandı. Ancak Bülent Ecevit döneminde Anayasa Mahkemesi tarafından 'eşitsizlik' ilkesi nedeniyle kaldırıldı. Bölgesel asgari ücret uygulanan yerlerde, büyük şehirlerde (İstanbul, Ankara, İzmir) işçilere daha yüksek maaş, kırsal ya da gelişmekte olan bölgelerde bulunan çalışanlara ise daha düşük maaşlar verilir.Asgari ücret ne kadar olacak?Orta Vadeli Programa (OVP) göre:TCMB'nin enflasyon beklentisine göre:Anadolu Ajansı'nın tahmini:Finansal Kurumlar Birliği'nin tahmini:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/asgari-ucret-2025-zammi-icin-son-tahminler-geldi-ezber-bozan-beklenti-paylasildi-masadaki-rakamlar-1089101083.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücret tahminleri, asgari ücret ne kadar olacak, 2025 asgari ücret tahmini, bölgesel asgari ücret