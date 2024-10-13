https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/musiad-baskani-bolgesel-asgari-ucret-talep-etti-asgari-ucretin-3te-2sine-calisirim-diyenler-var-1089181243.html
MÜSİAD Başkanı bölgesel asgari ücret talep etti: 'Asgari ücretin 3'te 2'sine çalışırım diyenler var'
MÜSİAD Başkanı bölgesel asgari ücret talep etti: 'Asgari ücretin 3'te 2'sine çalışırım diyenler var'
Sputnik Türkiye
2025 yılı asgari ücret tahminleri gündemdeki yerini korurken Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, bölgesel asgari ücret... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T16:50+0300
2024-10-13T16:50+0300
2024-10-13T16:56+0300
ekonomi
müsiad
müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)
genç müsiad
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
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MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı katıldığı canlı yayında asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu.Aralık ayında toplanacak asgari ücret tespit komisyonu öncesi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı canlı yayında tartışma yaratan açıklamalarda bulundu. Bölgesel asgari ücretin tekrar getirilmesini isteyen MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı "Anadolu'nun hem geçim şartları daha iyi hem kira fiyatları daha düşük. Kiradan dolayı 10 bin TL fark ediyor. Asgari ücretin 3'te 2'sine çalışırım diyenler var" dedi.Bölgesel Asgari Ücret nedir?Türkiye'de bölgesel asgari ücret uygulaması,1951-1974 yılları arasında uygulandı. Ancak Bülent Ecevit döneminde Anayasa Mahkemesi tarafından 'eşitsizlik' ilkesi nedeniyle kaldırıldı. Bölgesel asgari ücret uygulanan yerlerde, büyük şehirlerde (İstanbul, Ankara, İzmir) işçilere daha yüksek maaş, kırsal ya da gelişmekte olan bölgelerde bulunan çalışanlara ise daha düşük maaşlar verilir.Asgari ücret ne kadar olacak?Orta Vadeli Programa (OVP) göre:TCMB'nin enflasyon beklentisine göre:Anadolu Ajansı'nın tahmini:Finansal Kurumlar Birliği'nin tahmini:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/asgari-ucret-2025-zammi-icin-son-tahminler-geldi-ezber-bozan-beklenti-paylasildi-masadaki-rakamlar-1089101083.html
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asgari ücret tahminleri, asgari ücret ne kadar olacak, 2025 asgari ücret tahmini, bölgesel asgari ücret
asgari ücret tahminleri, asgari ücret ne kadar olacak, 2025 asgari ücret tahmini, bölgesel asgari ücret
MÜSİAD Başkanı bölgesel asgari ücret talep etti: 'Asgari ücretin 3'te 2'sine çalışırım diyenler var'
16:50 13.10.2024 (güncellendi: 16:56 13.10.2024)
2025 yılı asgari ücret tahminleri gündemdeki yerini korurken Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, bölgesel asgari ücret talep etti. MÜSİAD Başkanı Asmalı, Anadolu'da geçim şartlarının daha iyi olduğunu belirterek işçilerin asgari ücretin 3'te 2'sine çalışabileceğini söyledi.
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı katıldığı canlı yayında asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Aralık ayında toplanacak asgari ücret tespit komisyonu öncesi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı canlı yayında tartışma yaratan açıklamalarda bulundu. Bölgesel asgari ücretin tekrar getirilmesini isteyen MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı "Anadolu'nun hem geçim şartları daha iyi hem kira fiyatları daha düşük. Kiradan dolayı 10 bin TL fark ediyor. Asgari ücretin 3'te 2'sine çalışırım diyenler var" dedi.
Bölgesel Asgari Ücret nedir?
Türkiye'de bölgesel asgari ücret uygulaması,1951-1974 yılları arasında uygulandı. Ancak Bülent Ecevit döneminde Anayasa Mahkemesi tarafından 'eşitsizlik' ilkesi nedeniyle kaldırıldı. Bölgesel asgari ücret uygulanan yerlerde, büyük şehirlerde (İstanbul, Ankara, İzmir) işçilere daha yüksek maaş, kırsal ya da gelişmekte olan bölgelerde bulunan çalışanlara ise daha düşük maaşlar verilir.
Asgari ücret ne kadar olacak?
Orta Vadeli Programa (OVP) göre:
Enflasyon tahmini
: yüzde 41.5
Asgari ücret tahmini
: 24 bin 58 TL
TCMB'nin enflasyon beklentisine göre:
Enflasyon tahmini
: yüzde 43.14
Asgari ücret tahmini
: 24 bin 336 TL
Anadolu Ajansı'nın tahmini:
Enflasyon tahmini
: yüzde 42.64
Asgari ücret tahmini
: 24 bin 251 TL
Finansal Kurumlar Birliği'nin tahmini:
Enflasyon tahmini
: yüzde 49.39
Asgari ücret tahmini
: 25 bin 399 TL