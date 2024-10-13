https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/misirdaki-tren-kazasinda-iki-vagon-su-kanalina-dustu-1-kisi-oldu-1089176183.html
Mısır'daki tren kazasında iki vagon su kanalına düştü, 1 kişi öldü
Mısır'daki tren kazasında iki vagon su kanalına düştü, 1 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Mısır'ın güneyinde Kahire'ye giden bir yolcu treninin iki vagonu, çarpma sebebiyle su kanalına düştü. En az bir kişinin öldüğü ve 21'e yakın yolcunun... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T13:28+0300
2024-10-13T13:28+0300
2024-10-13T13:28+0300
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mısır
tren kazası
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Mısır demiryolu otoritesi yaptığı açıklamada, bugün meydana tren kazasının Kahire'nin 270 kilometre güneyindeki Minya ilinde meydana geldiğini ve iki tren vagonunun demiryolunun bitişiğindeki su kanalına düştüğünü kaydetti. Açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı da eklendi. Yerel medyada yayınlanan görüntülerde iki vagonun kısmen su yoluna battığı görüldü. Sağlık Bakanlığı, meydana gelen 1 ölümle birlikte en az 21 kişinin hastanelere kaldırıldığını ve bunlardan 19'unun tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/belcikada-bircok-turk-kokenlilerinde-aday-oldugu-yerel-secim-icin-halk-sandik-basinda-1089175196.html
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mısır, tren kazası, kahire
mısır, tren kazası, kahire
Mısır'daki tren kazasında iki vagon su kanalına düştü, 1 kişi öldü
Mısır'ın güneyinde Kahire'ye giden bir yolcu treninin iki vagonu, çarpma sebebiyle su kanalına düştü. En az bir kişinin öldüğü ve 21'e yakın yolcunun yaralandığı açıklandı.
Mısır demiryolu otoritesi yaptığı açıklamada, bugün meydana tren kazasının Kahire'nin 270 kilometre güneyindeki Minya ilinde meydana geldiğini ve iki tren vagonunun demiryolunun bitişiğindeki su kanalına düştüğünü kaydetti. Açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı da eklendi.
Yerel medyada yayınlanan görüntülerde iki vagonun kısmen su yoluna battığı görüldü. Sağlık Bakanlığı, meydana gelen 1 ölümle birlikte en az 21 kişinin hastanelere kaldırıldığını ve bunlardan 19'unun tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini söyledi.