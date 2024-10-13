https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/misirdaki-tren-kazasinda-iki-vagon-su-kanalina-dustu-1-kisi-oldu-1089176183.html

Mısır'daki tren kazasında iki vagon su kanalına düştü, 1 kişi öldü

Mısır'daki tren kazasında iki vagon su kanalına düştü, 1 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Mısır'ın güneyinde Kahire'ye giden bir yolcu treninin iki vagonu, çarpma sebebiyle su kanalına düştü. En az bir kişinin öldüğü ve 21'e yakın yolcunun... 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T13:28+0300

2024-10-13T13:28+0300

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mısır

tren kazası

kahire

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Mısır demiryolu otoritesi yaptığı açıklamada, bugün meydana tren kazasının Kahire'nin 270 kilometre güneyindeki Minya ilinde meydana geldiğini ve iki tren vagonunun demiryolunun bitişiğindeki su kanalına düştüğünü kaydetti. Açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı da eklendi. Yerel medyada yayınlanan görüntülerde iki vagonun kısmen su yoluna battığı görüldü. Sağlık Bakanlığı, meydana gelen 1 ölümle birlikte en az 21 kişinin hastanelere kaldırıldığını ve bunlardan 19'unun tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini söyledi.

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mısır, tren kazası, kahire