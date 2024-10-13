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Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı
Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı
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Karaman'da işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. 13.10.2024, Sputnik Türkiye
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Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Karaman-Mersin Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, karaman, ölü
trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, karaman, ölü

Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı

08:55 13.10.2024 (güncellendi: 08:58 13.10.2024)
© MEHMET DAĞLI-AW307033Karaman
Karaman - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2024
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Karaman'da işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Karaman-Mersin Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi.
Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2024
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