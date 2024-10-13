https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/karamanda-tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-sarampole-devrildi--1089170497.html
Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı
Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Karaman'da işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T08:55+0300
2024-10-13T08:55+0300
2024-10-13T08:58+0300
türkiye
trafik
trafik kazası
trafik kontrolü
karaman
ölü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0d/1089170340_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5bf061bb248a2db828b705b97f17e332.jpg
Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Karaman-Mersin Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/icisleri-bakani-yerlikaya-trafik-kazalarina-en-cok-sebep-olan-nedenleri-aciklayarak-uyardi--1089170181.html
türkiye
karaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0d/1089170340_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95188a25fcd77cfa53f8c545f71cb1e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, karaman, ölü
trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, karaman, ölü
Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı
08:55 13.10.2024 (güncellendi: 08:58 13.10.2024)
Karaman'da işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Karaman-Mersin Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi.
Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.