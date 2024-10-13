https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/italyan-yazarlar-venedikten-samsuna-yuruyerek-26-gunde-geldi-1089179406.html
İtalyan yazarlar Venedik'ten Samsun'a yürüyerek 26 günde geldi
İtalyan yazarlar Venedik'ten Samsun'a yürüyerek 26 günde geldi
Sputnik Türkiye
İtalya'nın Venedik şehrinden 73 yaşındaki Maria Corno ve 79 yaşındaki Asunta Covıelle yürüyüş deneyimlerini kitap haline getirmek için İpekyolu yolculuğuna... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T15:43+0300
2024-10-13T15:43+0300
2024-10-13T15:46+0300
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İtalya'nın Venedik şehrinden yürüyerek yola çıkan 73 ve 79 yaşındaki 2 kadın yazar, 2.5 ayda Samsun'a ulaştı.Yayın evinde kitap hazırlayan İtalyan 73 yaşındaki Maria Corno ve 79 yaşındaki Asunta Covıelle adlı iki kadın yürüyüş deneyimlerini kitap haline getirmek için İpekyolu yolculuğuna çıktı. Venedik'ten 2.5 ay önce yürüyerek yola çıkan iki gezgin 26 günlük yolculuktan sonra Samsun"a ulaştı. Yol kenarında yürüyen iki kadını fark eden Samsun polisi ekipleri, yürüyen kadınları durdurarak yolculuklarının nasıl geçtiğini ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Polislerin ilgisine teşekkür eden Maria Corno ve Asunta Covıelle hedeflerinin Gürcistan ve ardından Azerbaycan olduğunu belirterek yola devam etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/mario-balotelli-canli-yayinda-sinirlendi-defol-git-serie-ayi-parcalayacagim-1089178340.html
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italya, türkiye, yazar, ipekyolu, yürüme rekoru, yürümek, gezgin, turist, samsun, venedik
italya, türkiye, yazar, ipekyolu, yürüme rekoru, yürümek, gezgin, turist, samsun, venedik
İtalyan yazarlar Venedik'ten Samsun'a yürüyerek 26 günde geldi
15:43 13.10.2024 (güncellendi: 15:46 13.10.2024)
İtalya'nın Venedik şehrinden 73 yaşındaki Maria Corno ve 79 yaşındaki Asunta Covıelle yürüyüş deneyimlerini kitap haline getirmek için İpekyolu yolculuğuna çıktı. 2.5 ay önce Venedik'ten yola çıkan kadın yazarlar, 26 gün sonra Samsun"a ulaştı. Hedeflerinin Gürcistan ve Azerbaycan olduğunu söyleyen gezginlere Türk polisi destek verdi.
İtalya'nın Venedik şehrinden yürüyerek yola çıkan 73 ve 79 yaşındaki 2 kadın yazar, 2.5 ayda Samsun'a ulaştı.
Yayın evinde kitap hazırlayan İtalyan 73 yaşındaki Maria Corno ve 79 yaşındaki Asunta Covıelle adlı iki kadın yürüyüş deneyimlerini kitap haline getirmek için İpekyolu yolculuğuna çıktı. Venedik'ten 2.5 ay önce yürüyerek yola çıkan iki gezgin 26 günlük yolculuktan sonra Samsun"a ulaştı. Yol kenarında yürüyen iki kadını fark eden Samsun polisi ekipleri, yürüyen kadınları durdurarak yolculuklarının nasıl geçtiğini ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Polislerin ilgisine teşekkür eden Maria Corno ve Asunta Covıelle hedeflerinin Gürcistan ve ardından Azerbaycan olduğunu belirterek yola devam etti.