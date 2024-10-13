https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/italyan-yazarlar-venedikten-samsuna-yuruyerek-26-gunde-geldi-1089179406.html

İtalyan yazarlar Venedik'ten Samsun'a yürüyerek 26 günde geldi

İtalyan yazarlar Venedik'ten Samsun'a yürüyerek 26 günde geldi

Sputnik Türkiye

İtalya'nın Venedik şehrinden 73 yaşındaki Maria Corno ve 79 yaşındaki Asunta Covıelle yürüyüş deneyimlerini kitap haline getirmek için İpekyolu yolculuğuna... 13.10.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

italya

türkiye

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ipekyolu

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samsun

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İtalya'nın Venedik şehrinden yürüyerek yola çıkan 73 ve 79 yaşındaki 2 kadın yazar, 2.5 ayda Samsun'a ulaştı.Yayın evinde kitap hazırlayan İtalyan 73 yaşındaki Maria Corno ve 79 yaşındaki Asunta Covıelle adlı iki kadın yürüyüş deneyimlerini kitap haline getirmek için İpekyolu yolculuğuna çıktı. Venedik'ten 2.5 ay önce yürüyerek yola çıkan iki gezgin 26 günlük yolculuktan sonra Samsun"a ulaştı. Yol kenarında yürüyen iki kadını fark eden Samsun polisi ekipleri, yürüyen kadınları durdurarak yolculuklarının nasıl geçtiğini ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Polislerin ilgisine teşekkür eden Maria Corno ve Asunta Covıelle hedeflerinin Gürcistan ve ardından Azerbaycan olduğunu belirterek yola devam etti.

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ipekyolu

samsun

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