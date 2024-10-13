https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/israilin-merkezine-patlayici-yuklu-ihalarla-saldiri-yaklasik-40-yarali-1089185867.html
İsrail'in merkezine patlayıcı yüklü İHA ile saldırı: Yaralı sayısı artıyor
İsrail'in merkezine patlayıcı yüklü İHA ile saldırı: Yaralı sayısı artıyor
Sputnik Türkiye
İsrail'in merkezindeki bir noktaya patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk başta 39 olarak açıklanan yaralı sayısı 67'ye... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T21:16+0300
2024-10-13T21:16+0300
2024-10-13T22:04+0300
dünya
israil
iha
patlayıcı
saldırı
hizbullah
hayfa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0d/1089186619_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_1b7ebae9a92ccdd982d225686c035d10.jpg
İsrail'in Hayfa bölgesinin güneyindeki bir askeri üsse gerçekleşen İHA saldırısında yaralananların sayısı 67'e yükseldi. Hizbullah'tan "İsrail'in perşembe günü Beyrut'a gerçekleştirdiği saldırıya yanıt verdik" açıklaması yapıldı.İsrail'de Hayfa'nın güneyindeki Kayserya kenti yakınlarındaki Binyamina bölgesine patlayıcı yüklü kamikaze tipi İHA isabet etti.Haaretz'in haberine göre, İsrail ordusunun, Lübnan'dan ateşlendiğini öne sürdüğü İHA saldırısında, savunma sistemlerinin aracı tespit etmediği, saldırı alarmlarının çalmadığı kaydedildi.İsrail acil yardım servisi, sağlık ekiplerinin 4'ünün durumu kritik, 12'si orta ve ağır olmak üzere toplam 39 yaralıya müdahale ettiğini duyurdu. Sosyal medyada ise bölgeye çok sayıda ambulans ve helikopterin sevk edildiği görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde çok sayıda İsrail askeri yer aldı. Hizbullah'tan açıklamaHizbullah tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Saldırı Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkımıza ve onların yiğit ve onurlu direnişine destek olmak, Lübnan ve halkını savunmak amacıyla gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/israil-gazzede-futbol-oynayan-cocuklari-hedef-aldi-saldirida-5-cocuk-hayatini-kaybetti-1089185750.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0d/1089186619_321:0:2292:1478_1920x0_80_0_0_44cef30d33dcb877d4f6930094703d6a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, iha, patlayıcı, saldırı, hizbullah, hayfa
israil, iha, patlayıcı, saldırı, hizbullah, hayfa
İsrail'in merkezine patlayıcı yüklü İHA ile saldırı: Yaralı sayısı artıyor
21:16 13.10.2024 (güncellendi: 22:04 13.10.2024)
İsrail'in merkezindeki bir noktaya patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk başta 39 olarak açıklanan yaralı sayısı 67'ye yükseldi. İsrail ordusu İHA'ların Lübnan'dan ateşlendiğini ve saldırı alarmlarının çalmadığını iddia etti.
İsrail'in Hayfa bölgesinin güneyindeki bir askeri üsse gerçekleşen İHA saldırısında yaralananların sayısı 67'e yükseldi. Hizbullah'tan "İsrail'in perşembe günü Beyrut'a gerçekleştirdiği saldırıya yanıt verdik" açıklaması yapıldı.
İsrail'de Hayfa'nın güneyindeki Kayserya kenti yakınlarındaki Binyamina bölgesine patlayıcı yüklü kamikaze tipi İHA isabet etti.
Haaretz'in haberine göre, İsrail ordusunun, Lübnan'dan ateşlendiğini öne sürdüğü İHA saldırısında, savunma sistemlerinin aracı tespit etmediği, saldırı alarmlarının çalmadığı kaydedildi.
İsrail acil yardım servisi, sağlık ekiplerinin 4'ünün durumu kritik, 12'si orta ve ağır olmak üzere toplam 39 yaralıya müdahale ettiğini duyurdu.
Sosyal medyada ise bölgeye çok sayıda ambulans ve helikopterin sevk edildiği görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde çok sayıda İsrail askeri yer aldı.
Hizbullah tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Saldırı Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkımıza ve onların yiğit ve onurlu direnişine destek olmak, Lübnan ve halkını savunmak amacıyla gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.