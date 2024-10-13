https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/israil-ordusu-gazzeden-sonra-lubnanda-tahliye-emirlerine-basladi-1089179377.html
İsrail ordusu, Gazze'den sonra Lübnan'da tahliye emirlerine başladı
İsrail ordusu, Gazze'den sonra Lübnan'da tahliye emirlerine başladı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Gazze'de sivil halkın girmesini yasakladığı bölgeler için sıklıkla yayınladığı tahliye emirlerine Lübnan'da da başladı. Açıklamada İsrail'in... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T15:53+0300
2024-10-13T15:53+0300
2024-10-13T15:53+0300
dünya
lübnan
idf
israil ordusu (idf)
tahliye
zorunlu göç
gazze şeridi
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İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı düzenlenecek 21 bölgenin ismini vererek "Güneye seyahat etmeniz yasaktır. Güneye doğru yapılacak herhangi bir hareket hayatınızı tehdit edebilir. Uygun koşullar oluştuğunda evlerinize dönmeniz için uygun zamanı size bildireceğiz" dedi. Adraee, saldırıların düzenleneceği bölgeleri Merkaba, Rub Selasin, Tallusa, Et-Taybe, Kantara, Deyr Saryan, Furun, El-Kusayr, Haris, Tebnin, Kefra, Deyr Nattar, Reşaknaniye, Sıddıkin, Ramadiye, Kana, Hanaviye, Ayteyt, Meysat, Humeyri ve Bestita şeklinde sıraladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/netanyahu-bm-baris-guclerinin-lubnandaki-catisma-bolgesinden-cikarilmasini-istedi-1089177731.html
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lübnan, idf, israil ordusu (idf), tahliye, zorunlu göç, gazze şeridi, gazze
lübnan, idf, israil ordusu (idf), tahliye, zorunlu göç, gazze şeridi, gazze
İsrail ordusu, Gazze'den sonra Lübnan'da tahliye emirlerine başladı
İsrail ordusu, Gazze'de sivil halkın girmesini yasakladığı bölgeler için sıklıkla yayınladığı tahliye emirlerine Lübnan'da da başladı. Açıklamada İsrail'in Lübnan'da saldırı düzenleyeceği 21 bölgenin ismi açıklanarak "Güneye seyahat etmeniz yasaktır" denildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı düzenlenecek 21 bölgenin ismini vererek "Güneye seyahat etmeniz yasaktır. Güneye doğru yapılacak herhangi bir hareket hayatınızı tehdit edebilir. Uygun koşullar oluştuğunda evlerinize dönmeniz için uygun zamanı size bildireceğiz" dedi.
Adraee, saldırıların düzenleneceği bölgeleri Merkaba, Rub Selasin, Tallusa, Et-Taybe, Kantara, Deyr Saryan, Furun, El-Kusayr, Haris, Tebnin, Kefra, Deyr Nattar, Reşaknaniye, Sıddıkin, Ramadiye, Kana, Hanaviye, Ayteyt, Meysat, Humeyri ve Bestita şeklinde sıraladı.