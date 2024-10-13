https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/ispartada-surucusuz-araclarin-yokus-yukari-ilerledigi-gizemli-yol-gorenleri-hayrete-dusuruyor-1089175342.html
Isparta'da sürücüsüz araçların yokuş yukarı ilerlediği gizemli yol görenleri hayrete düşürüyor
Isparta'da sürücüsüz araçların yokuş yukarı ilerlediği gizemli yol görenleri hayrete düşürüyor
Sputnik Türkiye
Isparta'nın Ayazmana Mahallesi'nde bulunan bir yokuşta araçlar, yokuş yukarı ve eğimin tersi yönünde kendi kendine ilerliyor. Araçların kendi kendine... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T12:56+0300
2024-10-13T12:56+0300
2024-10-13T13:31+0300
yaşam
isparta
isparta'daki gizemli yokuş
gizemli yokuş
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Ayazmana Mahallesi sakinleri, araçların manyetik alandan dolayı sürücüsüz, yokuş yukarı hareket ettiğini düşünüyor. Yola deneme yapmak için gelenler, araçlarının vitesini boşa alarak aracın yokuş yukarı kendi kendine çıktığını deneyimliyor.Yaklaşık 20 yıldır bölgede yaşayan Yıldırım Akçay ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, “Daha önce hiç görmedim. İlk defa karşılaşıyorum çok ilginç bir olay. Burada bir çekim kuvveti olduğunu düşünüyorum. Daha önce ülkemizin Batman tarafında görmüştüm. İlk defa burada da görüyorum. Enteresan bir olay” dedi.Esrarengiz yokuşu önceden fark ettiğini belirten Orhan Türe ise yıllardır o bölgede çalıştığını söyleyerek, “Gizemli bir yol. Zaman zaman vatandaşların gelip burada deneme yaptığı anda bende durumu fark ettim. Yol da manyetik alanın olduğu söyleniyor ama biz de bilmiyoruz” şeklinde konuştu. Araçların yanı sıra motosikletlerin sürücülerinin de müdahale etmeden yokuş yukarı çıktığı yolun sırrı, çözülmeyi bekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/genc-hemsire-yolcu-gemisinde-yuksek-maasli-is-vaadiyle-30-bin-lira-dolandirildigini-iddia-etti-1089173139.html
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isparta, isparta'daki gizemli yokuş, gizemli yokuş
isparta, isparta'daki gizemli yokuş, gizemli yokuş
Isparta'da sürücüsüz araçların yokuş yukarı ilerlediği gizemli yol görenleri hayrete düşürüyor
12:56 13.10.2024 (güncellendi: 13:31 13.10.2024)
Isparta'nın Ayazmana Mahallesi'nde bulunan bir yokuşta araçlar, yokuş yukarı ve eğimin tersi yönünde kendi kendine ilerliyor. Araçların kendi kendine ilerlediğini görenler gözlerine inanamıyor.
Ayazmana Mahallesi sakinleri, araçların manyetik alandan dolayı sürücüsüz, yokuş yukarı hareket ettiğini düşünüyor. Yola deneme yapmak için gelenler, araçlarının vitesini boşa alarak aracın yokuş yukarı kendi kendine çıktığını deneyimliyor.
Yaklaşık 20 yıldır bölgede yaşayan Yıldırım Akçay ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, “Daha önce hiç görmedim. İlk defa karşılaşıyorum çok ilginç bir olay. Burada bir çekim kuvveti olduğunu düşünüyorum. Daha önce ülkemizin Batman tarafında görmüştüm. İlk defa burada da görüyorum. Enteresan bir olay” dedi.
Esrarengiz yokuşu önceden fark ettiğini belirten Orhan Türe ise yıllardır o bölgede çalıştığını söyleyerek, “Gizemli bir yol. Zaman zaman vatandaşların gelip burada deneme yaptığı anda bende durumu fark ettim. Yol da manyetik alanın olduğu söyleniyor ama biz de bilmiyoruz” şeklinde konuştu. Araçların yanı sıra motosikletlerin sürücülerinin de müdahale etmeden yokuş yukarı çıktığı yolun sırrı, çözülmeyi bekliyor.