https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/genc-hemsire-yolcu-gemisinde-yuksek-maasli-is-vaadiyle-30-bin-lira-dolandirildigini-iddia-etti-1089173139.html
Genç hemşire, yolcu gemisinde yüksek maaşlı iş vaadiyle 30 bin lira dolandırıldığını iddia etti
Genç hemşire, yolcu gemisinde yüksek maaşlı iş vaadiyle 30 bin lira dolandırıldığını iddia etti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da genç bir hemşire, yurt dışında gemi personeli olarak 120 bin lira maaş vaadiyle bir denizcilik şirketine ait iş ilanına başvurdu. Firma, genç... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T11:43+0300
2024-10-13T11:43+0300
2024-10-13T11:43+0300
türkiye
iş başvurusu
iş vaadiyle dolandırıcılık
yolcu gemisi
dolandırıcılık
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Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, N.G (25) isimli genç hemşire, yurt dışı deniz yollarında çalışma imkanı sunarak '120 bin lira maaş garantisi' veren bir denizcilik şirketine ilan üzerinden başvurdu. Firma yetkilileri, yurt dışı harcı ve eğitim verileceği öne sürülerek N.G.'den 30 bin lira talep etti ve ödeme sonrası başvurudan 14 gün içerisinde vazgeçmesi halinde yaptığı ödemenin geri iade edileceği belirtti. Ödemeyi yapan N.G. başvurudan 3 gün sonra şirketi arayarak iş başvurusundan vazgeçtiğini ve firmaya yatırmış olduğu 30 bin lirasının iadesini istedi. Firma, ödemenin yapılacağını belirtilse de uzun süre dönüş alamayan genç hemşire, başvuru yaptığı firmaya ait ofise giderek parasını talep etti. Ödemeyi şirketin yapamayacağını söyleyen yetkili ile N.G. arasında tartışma çıktı. 30 bin lira dolandırıldığını iddia eden N.G. konuya ilişkin şikayetçi olurken aynı işletme tarafından çok sayıda kişinin mağdur edildiğini iddia etti.'Üç ülkeyi gezeceğimizi, yolcu gemisinde hemşirelik yapacağımı söylediler'Denizcilik şirketine internet üzerinden başvuru yaptığını, ardından şirket tarafından aranarak yüz yüze görüşme sağladıklarını belirten N.G, "Görüşmede üç ülkeyi gezeceğimizi, yolcu gemisinde hemşirelik yapacağımı söylediler. Bunun karşılığında 3 bin 500 dolar civarında bir maaş alacağımı söylediler" dedi.Şirkete geldiğinde personeller tarafından ''İptal dilekçenizi yazdık, kurum hala dönüş yapmadı'' sözleriyle karşılaşan genç hemşire yaşadıklarını şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/gelen-tum-teklifleri-reddeden-esnaf-19-aydir-besledigi-horozunu-arabasiyla-sehir-turuna-cikariyor--1089172363.html
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iş başvurusu, iş vaadiyle dolandırıcılık, yolcu gemisi, dolandırıcılık
iş başvurusu, iş vaadiyle dolandırıcılık, yolcu gemisi, dolandırıcılık
Genç hemşire, yolcu gemisinde yüksek maaşlı iş vaadiyle 30 bin lira dolandırıldığını iddia etti
İstanbul'da genç bir hemşire, yurt dışında gemi personeli olarak 120 bin lira maaş vaadiyle bir denizcilik şirketine ait iş ilanına başvurdu. Firma, genç hemşirenin ödediği 30 bin lirayı başvurudan 14 gün içerisinde vazgeçmesi halinde iade edileceğini belirtti ancak hemşire parasını alamadı ve dolandırıldığını iddia etti.
Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, N.G (25) isimli genç hemşire, yurt dışı deniz yollarında çalışma imkanı sunarak '120 bin lira maaş garantisi' veren bir denizcilik şirketine ilan üzerinden başvurdu.
Firma yetkilileri, yurt dışı harcı ve eğitim verileceği öne sürülerek N.G.'den 30 bin lira talep etti ve ödeme sonrası başvurudan 14 gün içerisinde vazgeçmesi halinde yaptığı ödemenin geri iade edileceği belirtti.
Ödemeyi yapan N.G. başvurudan 3 gün sonra şirketi arayarak iş başvurusundan vazgeçtiğini ve firmaya yatırmış olduğu 30 bin lirasının iadesini istedi. Firma, ödemenin yapılacağını belirtilse de uzun süre dönüş alamayan genç hemşire, başvuru yaptığı firmaya ait ofise giderek parasını talep etti. Ödemeyi şirketin yapamayacağını söyleyen yetkili ile N.G. arasında tartışma çıktı. 30 bin lira dolandırıldığını iddia eden N.G. konuya ilişkin şikayetçi olurken aynı işletme tarafından çok sayıda kişinin mağdur edildiğini iddia etti.
'Üç ülkeyi gezeceğimizi, yolcu gemisinde hemşirelik yapacağımı söylediler'
Denizcilik şirketine internet üzerinden başvuru yaptığını, ardından şirket tarafından aranarak yüz yüze görüşme sağladıklarını belirten N.G, "Görüşmede üç ülkeyi gezeceğimizi, yolcu gemisinde hemşirelik yapacağımı söylediler. Bunun karşılığında 3 bin 500 dolar civarında bir maaş alacağımı söylediler" dedi.
Şirkete geldiğinde personeller tarafından ''İptal dilekçenizi yazdık, kurum hala dönüş yapmadı'' sözleriyle karşılaşan genç hemşire yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Ben ayrıldıktan sonra bana ses kaydı atarak 'Hiçbir hak talep edemezsiniz, sözleşmeye imza attınız size paranızı iade etmiyoruz' dediler. Bana dönüş yapan çok mağdur var, tek kişi ben değilim. Böyle bir geminin olduğunu da düşünmüyorum. Kendilerini şirket diye tanıtıyorlar ancak biz araştırdığımızda sadece şahsa ait küçük bir ofis kurulduğunu gördük. Yasal sürecimiz devam ediyor."