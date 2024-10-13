https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/genc-hemsire-yolcu-gemisinde-yuksek-maasli-is-vaadiyle-30-bin-lira-dolandirildigini-iddia-etti-1089173139.html

Genç hemşire, yolcu gemisinde yüksek maaşlı iş vaadiyle 30 bin lira dolandırıldığını iddia etti

Genç hemşire, yolcu gemisinde yüksek maaşlı iş vaadiyle 30 bin lira dolandırıldığını iddia etti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da genç bir hemşire, yurt dışında gemi personeli olarak 120 bin lira maaş vaadiyle bir denizcilik şirketine ait iş ilanına başvurdu. Firma, genç... 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T11:43+0300

2024-10-13T11:43+0300

2024-10-13T11:43+0300

türkiye

iş başvurusu

iş vaadiyle dolandırıcılık

yolcu gemisi

dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0d/1089173508_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_abc39fa46c97c1dda9dccd42bc81be06.jpg

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, N.G (25) isimli genç hemşire, yurt dışı deniz yollarında çalışma imkanı sunarak '120 bin lira maaş garantisi' veren bir denizcilik şirketine ilan üzerinden başvurdu. Firma yetkilileri, yurt dışı harcı ve eğitim verileceği öne sürülerek N.G.'den 30 bin lira talep etti ve ödeme sonrası başvurudan 14 gün içerisinde vazgeçmesi halinde yaptığı ödemenin geri iade edileceği belirtti. Ödemeyi yapan N.G. başvurudan 3 gün sonra şirketi arayarak iş başvurusundan vazgeçtiğini ve firmaya yatırmış olduğu 30 bin lirasının iadesini istedi. Firma, ödemenin yapılacağını belirtilse de uzun süre dönüş alamayan genç hemşire, başvuru yaptığı firmaya ait ofise giderek parasını talep etti. Ödemeyi şirketin yapamayacağını söyleyen yetkili ile N.G. arasında tartışma çıktı. 30 bin lira dolandırıldığını iddia eden N.G. konuya ilişkin şikayetçi olurken aynı işletme tarafından çok sayıda kişinin mağdur edildiğini iddia etti.'Üç ülkeyi gezeceğimizi, yolcu gemisinde hemşirelik yapacağımı söylediler'Denizcilik şirketine internet üzerinden başvuru yaptığını, ardından şirket tarafından aranarak yüz yüze görüşme sağladıklarını belirten N.G, "Görüşmede üç ülkeyi gezeceğimizi, yolcu gemisinde hemşirelik yapacağımı söylediler. Bunun karşılığında 3 bin 500 dolar civarında bir maaş alacağımı söylediler" dedi.Şirkete geldiğinde personeller tarafından ''İptal dilekçenizi yazdık, kurum hala dönüş yapmadı'' sözleriyle karşılaşan genç hemşire yaşadıklarını şöyle anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/gelen-tum-teklifleri-reddeden-esnaf-19-aydir-besledigi-horozunu-arabasiyla-sehir-turuna-cikariyor--1089172363.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iş başvurusu, iş vaadiyle dolandırıcılık, yolcu gemisi, dolandırıcılık