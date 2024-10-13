Afyonkarahisar'da gece saatlerinde korkutan deprem
06:15 13.10.2024 (güncellendi: 07:14 13.10.2024)
© AADeprem
© AA
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AFAD, Afyonkarahisar'da saat 3.14'te 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Afyonkarahisar merkezde, saat 03.14’te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.26 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Afyonkarahisar merkezde, saat 03.14’te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.26 kilometre olarak ölçüldü.
Valilik, deprem sonrası açıklama yaptı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. İl merkezi ve ilçelerde ekiplerimiz taramalara devam etmektedir. Lütfen acil durum hattı olan 112'yi asılsız meşgul etmemeye özen gösterelim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."
Çevre illerde de hissedilen depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 13, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Merkez (Afyonkarahisar)
Tarih:2024-10-13
Saat:03:14:31 TSİ
Enlem:38.79306 N
Boylam:30.43944 E
Derinlik:10.26 km
Detay:https://t.co/p468ghFZuQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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