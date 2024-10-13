Afyonkarahisar'da gece saatlerinde korkutan deprem

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. İl merkezi ve ilçelerde ekiplerimiz taramalara devam etmektedir. Lütfen acil durum hattı olan 112'yi asılsız meşgul etmemeye özen gösterelim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."