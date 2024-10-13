https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/diyarbakirda-dem-partinin-basin-aciklamasinda-10-kisi-gozaltina-alindi-1089184251.html
Diyarbakır’da DEM Parti’nin basın açıklamasında 6 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır’da DEM Parti’nin basın açıklamasında 6 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da DEM Parti tarafından İstasyon Meydanı’nda yapılan mitingde PKK propagandası yapıldığı gerekçesi ile 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T19:04+0300
2024-10-13T19:04+0300
2024-10-13T19:25+0300
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DEM Parti’nin Diyarbakır’da düzenlediği basın açıklamasında 6 kişi PKK propagandası yapmaktan gözaltına alındı.DEM Parti tarafından İstasyon Meydanı’nda yapılacağı duyurulan miting için bir grup öğle saatlerinde Sanat Sokağı’nda toplandı. Diyarbakır Valiliği tarafından yasaklanan miting, Emniyet yetkilileri ve partililer arasında yapılan görüşmeler sonucu Sanat Sokağı’nda yapıldı. DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yaptığı açıklamada “Tecride karşıyız. Öcalan’a (Abdullah Öcalan) 4 yıldır uyguladığınız tecride karşıyız” dedi. Gösteride terör propagandası yaptığı gerekçesi ile 6 kişi gözaltına alındı.6 şüpheli gözaltına alındı6 kişinin gözaltına alındığı DEM Parti mitingi hakkında Diyarbakır Valiliği şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/erdogan-dem-parti-sorusunda-a-haber-muhabirini-isaret-etti-ruya-cevap-versin-1089022213.html
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dem parti, diyarbakır, gözaltı, gözaltı kararı, terör, terör örgütü, terör eylemi, protesto, protesto gösterisi, pkk, pkk/ypg
dem parti, diyarbakır, gözaltı, gözaltı kararı, terör, terör örgütü, terör eylemi, protesto, protesto gösterisi, pkk, pkk/ypg
Diyarbakır’da DEM Parti’nin basın açıklamasında 6 kişi gözaltına alındı
19:04 13.10.2024 (güncellendi: 19:25 13.10.2024)
Diyarbakır'da DEM Parti tarafından İstasyon Meydanı’nda yapılan mitingde PKK propagandası yapıldığı gerekçesi ile 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
DEM Parti’nin Diyarbakır’da düzenlediği basın açıklamasında 6 kişi PKK propagandası yapmaktan gözaltına alındı.
DEM Parti tarafından İstasyon Meydanı’nda yapılacağı duyurulan miting için bir grup öğle saatlerinde Sanat Sokağı’nda toplandı. Diyarbakır Valiliği tarafından yasaklanan miting, Emniyet yetkilileri ve partililer arasında yapılan görüşmeler sonucu Sanat Sokağı’nda yapıldı. DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yaptığı açıklamada “Tecride karşıyız. Öcalan’a (Abdullah Öcalan) 4 yıldır uyguladığınız tecride karşıyız” dedi. Gösteride terör propagandası yaptığı gerekçesi ile 6 kişi gözaltına alındı.
6 şüpheli gözaltına alındı
6 kişinin gözaltına alındığı DEM Parti mitingi hakkında Diyarbakır Valiliği şu ifadeleri kullandı:
Bilindiği üzere DEM Parti tarafından 13.10.2024 Pazar günü İlimiz Yenişehir İstasyon Meydanında düzenlenmek istenilen miting, kamu düzeni ve güvenliğini bozabileceği değerlendirilerek Valiliğimizce yasaklanmıştı. Yasaklama kararımıza rağmen DEM Parti yetkililerince yapılan tüm hukuksuz çağrılara uymayarak, bu kanunsuz mitinge katılmayan ve bu şekilde kendi huzuruna ve şehrin hukukuna sahip çıkan Diyarbakırlı vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Valiliğimizin yasaklama kararına uymayarak ilimiz Ofis bölgesinde eylem yapan ve sayıları toplam 1500 civarında olan kişilerden, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen (6) şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca yukarıda belirtilen eylem sırasında yapılan basın açıklamalarında konusu suç teşkil eden ifadeler kullanan, ancak yasama dokunulmazlığı bulunan kişiler hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur. İl Emniyet Müdürlüğümüzce mezkûr eylem süresince konusu suç teşkil eden faaliyette bulunan diğer kişilerin tespiti çalışması devam etmekte olup, sonuçları kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.