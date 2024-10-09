https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/erdogan-dem-parti-sorusunda-a-haber-muhabirini-isaret-etti-ruya-cevap-versin-1089022213.html
Erdoğan, DEM Parti sorusunda A Haber muhabirini işaret etti: 'Rüya cevap versin'
Erdoğan, DEM Parti sorusunda A Haber muhabirini işaret etti: 'Rüya cevap versin'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken DEM Parti ile ilgili bir soru karşısında muhabire pas attı ve “Rüya ne... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T17:01+0300
2024-10-09T17:01+0300
2024-10-09T17:10+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken DEM Parti ile ilgili bir soru karşısında muhabiri işaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’deki grup toplantısının ardından gazeteciler tarafından yöneltilen “Biz her türlü işbirliğine açığız dediniz ama DEM Parti’liler ‘somut adım yok’ diyorlar. Somut adım olabilir mi, bekleyelim mi?” sorusu üzerine orada bulunan A Haber muhabiri Rüya Akkuş’a dönerek “Rüya ne diyorsun?” diye sordu. 'Rüya cevabı verdi'Soru üzerine Rüya Akkuş “Bence beklemeden siyasette ılımlı iklimi sürdürelim” şeklinde yanıt verdi. Akkuş’un cevabı üzerine bir başka muhabir Erdoğan’a “Siyasette ılımlı iklim sürecek mi diyorsunuz?” sorusunu yöneltti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Rüya verdi cevabını” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/erdogan-cumhur-ittifakinin-uzattigi-elin-muhataplari-tarafindan-layikiyla-anlasilmasini-umit-1089004279.html
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Erdoğan, DEM Parti sorusunda A Haber muhabirini işaret etti: 'Rüya cevap versin'
17:01 09.10.2024 (güncellendi: 17:10 09.10.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken DEM Parti ile ilgili bir soru karşısında muhabire pas attı ve “Rüya ne diyorsun?” diye sordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken DEM Parti ile ilgili bir soru karşısında muhabiri işaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’deki grup toplantısının ardından gazeteciler tarafından yöneltilen “Biz her türlü işbirliğine açığız dediniz ama DEM Parti’liler ‘somut adım yok’ diyorlar. Somut adım olabilir mi, bekleyelim mi?” sorusu üzerine orada bulunan A Haber muhabiri Rüya Akkuş’a dönerek “Rüya ne diyorsun?” diye sordu.
Soru üzerine Rüya Akkuş “Bence beklemeden siyasette ılımlı iklimi sürdürelim” şeklinde yanıt verdi. Akkuş’un cevabı üzerine bir başka muhabir Erdoğan’a “Siyasette ılımlı iklim sürecek mi diyorsunuz?” sorusunu yöneltti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Rüya verdi cevabını” dedi.