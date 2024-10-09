https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/erdogan-dem-parti-sorusunda-a-haber-muhabirini-isaret-etti-ruya-cevap-versin-1089022213.html

Erdoğan, DEM Parti sorusunda A Haber muhabirini işaret etti: 'Rüya cevap versin'

Erdoğan, DEM Parti sorusunda A Haber muhabirini işaret etti: 'Rüya cevap versin'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken DEM Parti ile ilgili bir soru karşısında muhabire pas attı ve “Rüya ne... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T17:01+0300

2024-10-09T17:01+0300

2024-10-09T17:10+0300

politika

ak parti

dem parti

dem parti

recep tayyip erdoğan

rüya akkuş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089022039_0:0:1371:771_1920x0_80_0_0_37b912b5f2100da2fad9e79604008be2.png

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken DEM Parti ile ilgili bir soru karşısında muhabiri işaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’deki grup toplantısının ardından gazeteciler tarafından yöneltilen “Biz her türlü işbirliğine açığız dediniz ama DEM Parti’liler ‘somut adım yok’ diyorlar. Somut adım olabilir mi, bekleyelim mi?” sorusu üzerine orada bulunan A Haber muhabiri Rüya Akkuş’a dönerek “Rüya ne diyorsun?” diye sordu. 'Rüya cevabı verdi'Soru üzerine Rüya Akkuş “Bence beklemeden siyasette ılımlı iklimi sürdürelim” şeklinde yanıt verdi. Akkuş’un cevabı üzerine bir başka muhabir Erdoğan’a “Siyasette ılımlı iklim sürecek mi diyorsunuz?” sorusunu yöneltti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Rüya verdi cevabını” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/erdogan-cumhur-ittifakinin-uzattigi-elin-muhataplari-tarafindan-layikiyla-anlasilmasini-umit-1089004279.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rüya akkuş, rüya akkuş kimdir, a haber rüya akkuş