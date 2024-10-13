https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/disisleri-bakanligindan-israilin-bm-ussune-saldirisina-tepki-1089187026.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in BM üssüne saldırısına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in BM üssüne saldırısına tepki
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan "BM Güvenlik Konseyi’nin her bir üyesi, bizzat görevlendirdikleri BM güçlerine karşı İsrail’in saldırılarına engel olmakla... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T22:12+0300
2024-10-13T22:12+0300
2024-10-13T22:16+0300
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dışişleri bakanlığı, son dakika, israil
dışişleri bakanlığı, son dakika, israil
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in BM üssüne saldırısına tepki
22:12 13.10.2024 (güncellendi: 22:16 13.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan "BM Güvenlik Konseyi’nin her bir üyesi, bizzat görevlendirdikleri BM güçlerine karşı İsrail’in saldırılarına engel olmakla yükümlüdürler" açıklamasıyla İsrail'e tepki geldi.