https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/bursadaki-yogun-yagis-sonrasinda-tarihi-carsida-selale-olustu-1089174084.html
Bursa'daki yoğun yağış sonrasında tarihi çarşıda şelale oluştu
Bursa'daki yoğun yağış sonrasında tarihi çarşıda şelale oluştu
Sputnik Türkiye
Bursa'da dün akşam saatlerinde 'mini bir süper hücreli' yağış sonrasında meydana gelen sel ve ani su baskınları hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası tarihi... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T12:21+0300
2024-10-13T12:21+0300
2024-10-13T12:21+0300
türkiye
süper hücre
bursa
şelale
su baskını
sel felaketi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası dün gece Bursa kent merkezini şiddetli yağmur ve dolu vurdu. Trafiğin durma noktasına geldiği anlarda, Bursa'da 'mini süper hücre' meydana geldi. Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, Tarihi Kapalı Çarşı'daki havlucuların çatısından akan yağmur suları, şelale oluşturdu. Seyir halindeki otomobilin lastiği sel sularında çıkarken, sürücünün yoluna devam ettiği görüldü.Süper hücre nedir?Süper hücreler, dikey bir eksen etrafında dönen yukarı doğru hava akımları içeren fırtınalardır. Bu dönüş, fırtına büyümeye başladığında onu çevreleyen çevresel rüzgar alanındaki kesmeden kaynaklanır. Süper hücreler genellikle hasar verici rüzgar, büyük dolu ve ani şiddetli yağış üretir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/hazal-kaya-1-yildir-hayrani-tarafindan-siddete-maruz-kaldigini-acikladi--1089173927.html
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süper hücre, bursa, şelale, su baskını, sel felaketi
süper hücre, bursa, şelale, su baskını, sel felaketi
Bursa'daki yoğun yağış sonrasında tarihi çarşıda şelale oluştu
Bursa'da dün akşam saatlerinde 'mini bir süper hücreli' yağış sonrasında meydana gelen sel ve ani su baskınları hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası tarihi kapalı çarşıdaki havlucular çarşısında şelale oluşurken suda ilerleme çalışan otomobilin lastiği çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası dün gece Bursa kent merkezini şiddetli yağmur ve dolu vurdu. Trafiğin durma noktasına geldiği anlarda, Bursa'da 'mini süper hücre' meydana geldi. Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, Tarihi Kapalı Çarşı'daki havlucuların çatısından akan yağmur suları, şelale oluşturdu. Seyir halindeki otomobilin lastiği sel sularında çıkarken, sürücünün yoluna devam ettiği görüldü.
Süper hücreler, dikey bir eksen etrafında dönen yukarı doğru hava akımları içeren fırtınalardır. Bu dönüş, fırtına büyümeye başladığında onu çevreleyen çevresel rüzgar alanındaki kesmeden kaynaklanır. Süper hücreler genellikle hasar verici rüzgar, büyük dolu ve ani şiddetli yağış üretir.