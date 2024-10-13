https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/beyoglunda-polise-bicakla-saldiran-sahis-tutuklandi-1089183843.html

Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran şahıs tutuklandı

Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran şahıs tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Oytun I. sevk edildiği mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan... 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T18:40+0300

2024-10-13T18:40+0300

2024-10-13T19:04+0300

türkiye

polis

saldırı

bıçaklı saldırı

beyoğlu

taksim

istanbul

mahkeme

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İstiklal Caddesi'nde polise bıçakla saldıran Oytun I. isimli psikolojik sorunları olan şahıs tutuklandı.İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde 12 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'da cadde üzerinde duran bir polis memuruna kimliği öğrenilemeyen bir şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırmıştı. Olay sonrası yakalanan Oytun I. isimli şahıs mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/istiklal-caddesinde-bir-polis-bogazindan-bicaklandi-saldirgan-araniyor-1089135487.html

türkiye

beyoğlu

taksim

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polis, saldırı, bıçaklı saldırı, beyoğlu, taksim, istanbul, mahkeme