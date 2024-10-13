https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/beyoglunda-polise-bicakla-saldiran-sahis-tutuklandi-1089183843.html
Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran şahıs tutuklandı
Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran şahıs tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Oytun I. sevk edildiği mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T18:40+0300
2024-10-13T18:40+0300
2024-10-13T19:04+0300
türkiye
polis
saldırı
bıçaklı saldırı
beyoğlu
taksim
istanbul
mahkeme
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İstiklal Caddesi'nde polise bıçakla saldıran Oytun I. isimli psikolojik sorunları olan şahıs tutuklandı.İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde 12 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'da cadde üzerinde duran bir polis memuruna kimliği öğrenilemeyen bir şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırmıştı. Olay sonrası yakalanan Oytun I. isimli şahıs mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/istiklal-caddesinde-bir-polis-bogazindan-bicaklandi-saldirgan-araniyor-1089135487.html
türkiye
beyoğlu
taksim
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polis, saldırı, bıçaklı saldırı, beyoğlu, taksim, istanbul, mahkeme
polis, saldırı, bıçaklı saldırı, beyoğlu, taksim, istanbul, mahkeme
Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran şahıs tutuklandı
18:40 13.10.2024 (güncellendi: 19:04 13.10.2024)
İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Oytun I. sevk edildiği mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutulandı.
İstiklal Caddesi'nde polise bıçakla saldıran Oytun I. isimli psikolojik sorunları olan şahıs tutuklandı.
İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde 12 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'da cadde üzerinde duran bir polis memuruna kimliği öğrenilemeyen bir şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırmıştı. Olay sonrası yakalanan Oytun I. isimli şahıs mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.