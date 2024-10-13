https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/berlinde-israilin-saldirilarinda-oldurulen-gazzeli-cocuklarin-isimleri-okundu-1089180261.html
Berlin’de İsrail’in saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların isimleri okundu
Berlin’de İsrail’in saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların isimleri okundu
Sputnik Türkiye
Almanya’nın başkenti Berlin’deki anıt binası önünde İsrail’in saldırılarında öldürülen çocukların isimleri okundu, ölen çocuklara dikkat çekmek için yüzlerce... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T16:07+0300
2024-10-13T16:07+0300
2024-10-13T16:07+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
berlin
gazze
filistinli çocuklar
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Almanya’nın başkenti Berlin’de, merkezi anıt binası olan Neue Wache’nin önünde İsrail’in saldırılarında öldürülen çocukların isimleri okundu. Unter den Linden Caddesi’nin kaldırımına Gazze’de İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek için yüzlerce çift çocuk ayakkabısı konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/israil-ordusu-gazzeden-sonra-lubnanda-tahliye-emirlerine-basladi-1089179377.html
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israil-filistin, berlin, gazze, filistinli çocuklar
israil-filistin, berlin, gazze, filistinli çocuklar
Berlin’de İsrail’in saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların isimleri okundu
Almanya’nın başkenti Berlin’deki anıt binası önünde İsrail’in saldırılarında öldürülen çocukların isimleri okundu, ölen çocuklara dikkat çekmek için yüzlerce çift çocuk ayakkabısı konuldu.
Almanya’nın başkenti Berlin’de, merkezi anıt binası olan Neue Wache’nin önünde İsrail’in saldırılarında öldürülen çocukların isimleri okundu. Unter den Linden Caddesi’nin kaldırımına Gazze’de İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek için yüzlerce çift çocuk ayakkabısı konuldu.