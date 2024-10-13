https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/apnin-slovak-milletvekili-blaha-moskovaya-batidaki-rus-dusmanligindan-dolayi-ozur-dilemeye-geldim-1089187659.html

AP'nin Slovak milletvekili Blaha: Moskova’ya Batı’daki Rus düşmanlığından dolayı özür dilemeye geldim

AP'nin Slovak milletvekili Blaha: Moskova’ya Batı’daki Rus düşmanlığından dolayı özür dilemeye geldim

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Slovak Milletvekili Blaha, Rusya’ya faşizmden kurtuluş için teşekkür etmeye ve Batı’nın Rus düşmanı politikalarından dolayı özür... 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T23:39+0300

2024-10-13T23:39+0300

2024-10-13T23:39+0300

dünya

avrupa parlamentosu

avrupa parlamentosu (ap)

slovakya

milletvekili

luboš blaha

moskova

kızıl meydan

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Avrupa Parlamentosu’nun Slovak Milletvekili Luboš Blaha, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya’ya faşizmden kurtuluş için teşekkür etmeye ve Batı’nın Rus düşmanı politikalarından dolayı özür dilemeye Moskova’ya geldiğini ifade etti.Blaha, “Moskova’dan en içten selamlar arkadaşlar. Rusya hala eskisi gibi güzel, bilge ve önde gelen. Buraya faşizmden kurtardığınız için teşekkür etmeye geldim. Ve Batı’daki Rus düşmanlığı için özür dilemeye” ifadelerini kullandı.Kızıl Meydan’da yaptığı gezinin videosunu da paylaşan Blaha, Rusya’ya karşı yayılan nefretin durdurulması gerektiğini kaydederek, artık Batı’da Rus düşmanlığının nasıl büyüdüğünü izleyemeye dayanamadığı için Moskova’ya bir dost olarak geldiğinin altını çizdi.Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde (MGIMO) eğitim gören Slovak öğrencilerle birlikte Meçhul Asker Anıtı’na ve Mareşal Jukov Anıtı’na çiçek bırakan Blaha, “Avrupa Parlamentosu’nda Rusya’ya karşı alınan tüm bu askeri, düşmanca ve tam anlamıyla faşist kararlar için Rus halkından özür dilemek istiyorum. Biz Slav’ız ve bizi asla Rus halkından nefret etmeye zorlayamayacaklar. Ukrayna’ya silah gönderilmesini reddediyoruz, Rusya’ya yönelik yaptırımları reddediyoruz, çatışmanın tırmandırılmasını reddediyoruz. Çocuklarımızın nükleer savaşta ölmesini istemiyoruz, Slovaklar barış istiyor” ifadelerini kullandı.Batı’ya Moskova ile diyalog çağrısında bulunan Blaha, MGIMO’nun 80’inci yıldönümü münasebetiyle vereceği derste bu tezleri dile getireceğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/moskova-moda-haftasinda-gozler-sahnede--1088849611.html

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avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), slovakya, milletvekili, luboš blaha, moskova, kızıl meydan