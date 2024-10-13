https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/apnin-slovak-milletvekili-blaha-moskovaya-batidaki-rus-dusmanligindan-dolayi-ozur-dilemeye-geldim-1089187659.html
AP'nin Slovak milletvekili Blaha: Moskova’ya Batı’daki Rus düşmanlığından dolayı özür dilemeye geldim
AP'nin Slovak milletvekili Blaha: Moskova’ya Batı’daki Rus düşmanlığından dolayı özür dilemeye geldim
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Slovak Milletvekili Blaha, Rusya’ya faşizmden kurtuluş için teşekkür etmeye ve Batı’nın Rus düşmanı politikalarından dolayı özür... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T23:39+0300
2024-10-13T23:39+0300
2024-10-13T23:39+0300
dünya
avrupa parlamentosu
avrupa parlamentosu (ap)
slovakya
milletvekili
luboš blaha
moskova
kızıl meydan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0d/1089187350_0:27:748:448_1920x0_80_0_0_631edb4c1b619915e34e42185c118220.png
Avrupa Parlamentosu’nun Slovak Milletvekili Luboš Blaha, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya’ya faşizmden kurtuluş için teşekkür etmeye ve Batı’nın Rus düşmanı politikalarından dolayı özür dilemeye Moskova’ya geldiğini ifade etti.Blaha, “Moskova’dan en içten selamlar arkadaşlar. Rusya hala eskisi gibi güzel, bilge ve önde gelen. Buraya faşizmden kurtardığınız için teşekkür etmeye geldim. Ve Batı’daki Rus düşmanlığı için özür dilemeye” ifadelerini kullandı.Kızıl Meydan’da yaptığı gezinin videosunu da paylaşan Blaha, Rusya’ya karşı yayılan nefretin durdurulması gerektiğini kaydederek, artık Batı’da Rus düşmanlığının nasıl büyüdüğünü izleyemeye dayanamadığı için Moskova’ya bir dost olarak geldiğinin altını çizdi.Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde (MGIMO) eğitim gören Slovak öğrencilerle birlikte Meçhul Asker Anıtı’na ve Mareşal Jukov Anıtı’na çiçek bırakan Blaha, “Avrupa Parlamentosu’nda Rusya’ya karşı alınan tüm bu askeri, düşmanca ve tam anlamıyla faşist kararlar için Rus halkından özür dilemek istiyorum. Biz Slav’ız ve bizi asla Rus halkından nefret etmeye zorlayamayacaklar. Ukrayna’ya silah gönderilmesini reddediyoruz, Rusya’ya yönelik yaptırımları reddediyoruz, çatışmanın tırmandırılmasını reddediyoruz. Çocuklarımızın nükleer savaşta ölmesini istemiyoruz, Slovaklar barış istiyor” ifadelerini kullandı.Batı’ya Moskova ile diyalog çağrısında bulunan Blaha, MGIMO’nun 80’inci yıldönümü münasebetiyle vereceği derste bu tezleri dile getireceğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/moskova-moda-haftasinda-gozler-sahnede--1088849611.html
slovakya
moskova
kızıl meydan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0d/1089187350_59:0:691:474_1920x0_80_0_0_cdd4f3ae424dc84c50e86aa71ab1771d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), slovakya, milletvekili, luboš blaha, moskova, kızıl meydan
avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), slovakya, milletvekili, luboš blaha, moskova, kızıl meydan
AP'nin Slovak milletvekili Blaha: Moskova’ya Batı’daki Rus düşmanlığından dolayı özür dilemeye geldim
Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Slovak Milletvekili Blaha, Rusya’ya faşizmden kurtuluş için teşekkür etmeye ve Batı’nın Rus düşmanı politikalarından dolayı özür dilemeye Moskova’ya geldiğini ifade etti.
Avrupa Parlamentosu’nun Slovak Milletvekili Luboš Blaha, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya’ya faşizmden kurtuluş için teşekkür etmeye ve Batı’nın Rus düşmanı politikalarından dolayı özür dilemeye Moskova’ya geldiğini ifade etti.
Blaha, “Moskova’dan en içten selamlar arkadaşlar. Rusya hala eskisi gibi güzel, bilge ve önde gelen. Buraya faşizmden kurtardığınız için teşekkür etmeye geldim. Ve Batı’daki Rus düşmanlığı için özür dilemeye” ifadelerini kullandı.
Kızıl Meydan’da yaptığı gezinin videosunu da paylaşan Blaha, Rusya’ya karşı yayılan nefretin durdurulması gerektiğini kaydederek, artık Batı’da Rus düşmanlığının nasıl büyüdüğünü izleyemeye dayanamadığı için Moskova’ya bir dost olarak geldiğinin altını çizdi.
Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde (MGIMO) eğitim gören Slovak öğrencilerle birlikte Meçhul Asker Anıtı’na ve Mareşal Jukov Anıtı’na çiçek bırakan Blaha, “Avrupa Parlamentosu’nda Rusya’ya karşı alınan tüm bu askeri, düşmanca ve tam anlamıyla faşist kararlar için Rus halkından özür dilemek istiyorum. Biz Slav’ız ve bizi asla Rus halkından nefret etmeye zorlayamayacaklar. Ukrayna’ya silah gönderilmesini reddediyoruz, Rusya’ya yönelik yaptırımları reddediyoruz, çatışmanın tırmandırılmasını reddediyoruz. Çocuklarımızın nükleer savaşta ölmesini istemiyoruz, Slovaklar barış istiyor” ifadelerini kullandı.
Batı’ya Moskova ile diyalog çağrısında bulunan Blaha, MGIMO’nun 80’inci yıldönümü münasebetiyle vereceği derste bu tezleri dile getireceğini sözlerine ekledi.