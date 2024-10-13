https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/alman-girisimci-dotcom-ukrayna-ve-nato-vekalet-savasini-kaybetti-1089168724.html
Alman girişimci Dotcom: Ukrayna ve NATO ‘vekalet savaşını’ kaybetti
Alman girişimci Dotcom: Ukrayna ve NATO ‘vekalet savaşını’ kaybetti
Sputnik Türkiye
Alman girişimci Kim Dotcom, Ukrayna ve NATO’nun ABD adına Rusya'ya karşı yürütükleri ‘vekalet savaşını’ kaybettiğini ifade etti. 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T00:08+0300
2024-10-13T00:08+0300
2024-10-13T00:07+0300
ukrayna krizi
kim dotcom
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abd
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nato
vekalet savaşı
rusya
vladimir zelenskiy
aleksey muhin
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Dünyanın en büyük dosya paylaşım sitesi Megaupload'un eski sahibi Kim Dotcom, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Ukrayna ve NATO'nun ABD adına Rusya'ya karşı yürüttükleri ‘vekalet savaşını’ kaybettiğini belirtti.Dotcom, “ABD'nin Rusya'ya karşı vekalet savaşı sona erdi. Ukrayna ve NATO kaybetti. Zelenskiy’e yol göründü” ifadelerine yer verdi.Temmuz ayında Rusya'daki Siyasi Bilgiler Merkezi Direktörü Aleksey Muhin, Ukrayna’nın büyük borçlar nedeniyle aslında bir Amerikan yatırım şirketinin kontrolü altına girdiğini ve artık sadece askeri alanda değil sivil alanda da tamamen bağımlı hale geldiğini belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve bir dizi Avrupa ülkesinin Kiev eliyle son Ukraynalıya kadar Rusya ile savaşmaya devam etmek istediğini, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni barış önerisine verdikleri olumsuz tepkiyle açıklanabileceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/alman-basini-rusya-ile-catismayi-tavizsiz-bitirmek-mumkun-olmayacak-1089152674.html
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kim dotcom, megaupload, abd, ukrayna, nato, vekalet savaşı, rusya, vladimir zelenskiy, aleksey muhin, dmitriy peskov, vladimir putin
kim dotcom, megaupload, abd, ukrayna, nato, vekalet savaşı, rusya, vladimir zelenskiy, aleksey muhin, dmitriy peskov, vladimir putin
Alman girişimci Dotcom: Ukrayna ve NATO ‘vekalet savaşını’ kaybetti
Alman girişimci Kim Dotcom, Ukrayna ve NATO’nun ABD adına Rusya'ya karşı yürütükleri ‘vekalet savaşını’ kaybettiğini ifade etti.
Dünyanın en büyük dosya paylaşım sitesi Megaupload'un eski sahibi Kim Dotcom, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Ukrayna ve NATO'nun ABD adına Rusya'ya karşı yürüttükleri ‘vekalet savaşını’ kaybettiğini belirtti.
Dotcom, “ABD'nin Rusya'ya karşı vekalet savaşı sona erdi. Ukrayna ve NATO kaybetti. Zelenskiy’e yol göründü” ifadelerine yer verdi.
Temmuz ayında Rusya'daki Siyasi Bilgiler Merkezi Direktörü Aleksey Muhin, Ukrayna’nın büyük borçlar nedeniyle aslında bir Amerikan yatırım şirketinin kontrolü altına girdiğini ve artık sadece askeri alanda değil sivil alanda da tamamen bağımlı hale geldiğini belirtmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve bir dizi Avrupa ülkesinin Kiev eliyle son Ukraynalıya kadar Rusya ile savaşmaya devam etmek istediğini, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni barış önerisine verdikleri olumsuz tepkiyle açıklanabileceğini ifade etmişti.