https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/alman-girisimci-dotcom-ukrayna-ve-nato-vekalet-savasini-kaybetti-1089168724.html

Alman girişimci Dotcom: Ukrayna ve NATO ‘vekalet savaşını’ kaybetti

Alman girişimci Dotcom: Ukrayna ve NATO ‘vekalet savaşını’ kaybetti

Sputnik Türkiye

Alman girişimci Kim Dotcom, Ukrayna ve NATO’nun ABD adına Rusya'ya karşı yürütükleri ‘vekalet savaşını’ kaybettiğini ifade etti. 13.10.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

kim dotcom

megaupload

abd

ukrayna

nato

vekalet savaşı

rusya

vladimir zelenskiy

aleksey muhin

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Dünyanın en büyük dosya paylaşım sitesi Megaupload'un eski sahibi Kim Dotcom, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Ukrayna ve NATO'nun ABD adına Rusya'ya karşı yürüttükleri ‘vekalet savaşını’ kaybettiğini belirtti.Dotcom, “ABD'nin Rusya'ya karşı vekalet savaşı sona erdi. Ukrayna ve NATO kaybetti. Zelenskiy’e yol göründü” ifadelerine yer verdi.Temmuz ayında Rusya'daki Siyasi Bilgiler Merkezi Direktörü Aleksey Muhin, Ukrayna’nın büyük borçlar nedeniyle aslında bir Amerikan yatırım şirketinin kontrolü altına girdiğini ve artık sadece askeri alanda değil sivil alanda da tamamen bağımlı hale geldiğini belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve bir dizi Avrupa ülkesinin Kiev eliyle son Ukraynalıya kadar Rusya ile savaşmaya devam etmek istediğini, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni barış önerisine verdikleri olumsuz tepkiyle açıklanabileceğini ifade etmişti.

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kim dotcom, megaupload, abd, ukrayna, nato, vekalet savaşı, rusya, vladimir zelenskiy, aleksey muhin, dmitriy peskov, vladimir putin